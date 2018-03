Copii singuri pe net. "Primul contact cu pornografia l-am avut la 8 ani. Nu sunt un caz unic"

Părinţii habar n-au pe ce site-uri intră copiii lor. O recunosc cei mici, care spun că, de cele mai multe ori, nu e niciun adult în preajmă când folosesc calculatorul. Părinţii ori nu au destul timp pentru ei, ori nu pot ţine pasul cu tehnologia, explică specialiştii. Iar lipsa de supraveghere îi lasă pe copii vulnerabili în faţa pericolelor internetului.

Bogdan, elev: „Deşi m-am bucurat de libertatea pe care părinţii mi-au oferit-o când vine vorba de mediul online nu sunt mereu mândru de unele chestii pe care le-am întâmpinat pe internet. Primul meu contact cu pornografia l-am avut la 8 ani. Nu sunt un caz unic. Părinţii mei nu cunoşteau acest risc, probabil de aceea nu au luat măsuri. De asemenea, nici eu nu le-am spus vreodată”.

Bogdan a făcut cunoştinţă cu internetul la doar 7 ani. N-a durat mult să descopere şi dezavantajele libertăţii absolute.

Bogdan: „Niciodată nu am fost supravegheat în timp ce am explorat web-ul, ceea ce cred că m-a ajutat să înţeleg mai bine ce este acest lucru pe care noi îl numim internet. Am întâlnit destule lucruri, unele mai neplăcute decât altele”.

De la o vârstă încolo, copiii se revoltă atunci când adulţii încearcă să le impună anumite limite.

Maria Georgescu, mamă: „Îl verific. Ce nu l-am verificat eu, pe telefon. Nu prea ştiu ce face pe acolo. Site-uri...Da, l-am tot rugat: <Ia, să văd la ce te uiţi> ...<Nu ştii tu!> - se cam supără, devine puţin nervos. Dacă îi spun <gata, hai, s-a terminat timpul>, <mai lasă-mă puţin, mai lasă-mă puţin>”.

Mulţi părinţi, însă, nu-şi găsesc timp pentru astfel de discuţii cu copiii, spun specialiştii. 30 la sută dintre minori recunosc că adulţii habar n-au ce fac ei în mediul online.

Georgiana Roşculeţ, psiholog: „Aceştia sunt foarte ocupaţi. Ştim foarte bine că tehnologia se dezvoltă într-un ritm foarte accelerat, aşa că indiferent de cât de bune sunt intenţiile părinţilor îi este greu să ţină pasul cu tot ceea ce se întâmplă. A-l învinui, a-l face să se simtă ruşinat sau neplăcut nu este o soluţie pe termen lung. Ulterior, va încerca să scape de acele stări neplăcute şi se va îndepărta de familie”.

Viaţa virtuală devine, pentru mulţi, refugiu în faţa problemelor de tot felul. Însă tocmai acolo îi pândesc marile pericole, avertizează poliţiştii.

Sorin Stănică, comisar: „Agresiuni online, unele dintre ele fapte foarte grave Au primit mesaje ameninţătoare, că au fost postate pe Internet fotografii fără acordul lor. Să trimită poze cu ei în ipostaze indecente. O persoană cunoscută pe Internet să se dezbrace în timpul unei conversaţii online.”

60% dintre copii spun că singuri au învăţat să folosească Internetul, fără niciun fel de ajutor sau sfat din partea părinţilor.