Proiect pentru protecția minorilor în mediul digital, depus în Parlament: platformele ar putea fi obligate la verificarea vârstei

Deputata USR Monica Berescu a inițiat și depus în Parlament un proiect de lege privind protecția minorilor sub 15 ani în utilizarea rețelelor sociale, afirmând că „dacă un copil nu este lăsat singur într-un loc periculos, atunci nu trebuie lăsat neprotejat nici în mediul online”.

Inițiativa, susținută de mai mulți parlamentari, vizează reducerea expunerii copiilor la conținut nociv și impunerea unor obligații clare pentru platformele digitale.

„Am construit această iniţiativă pornind de la o întrebare simplă: dacă nu am lăsa un copil de 10 ani singur într-un loc periculos, de ce l-am lăsa neprotejat într-un spaţiu online unde poate fi manipulat, hărţuit sau exploatat? Când aproape jumătate dintre copii petrec peste şase ore pe zi în mediul online, iar aproape unul din doi a fost victima hărţuirii online, nu mai putem lăsa părinţii să ducă singuri această povară”, a declarat Monica Berescu, potrivit comunicatului de presă al USR.

Deputata USR subliniază că protejarea sănătății mintale a minorilor trebuie să fie o responsabilitate comună.

„Acest proiect transpartinic nu este despre a interzice tehnologia, ci despre a pune pe primul loc interesul superior al copilului. Aşa cum avem reguli pentru siguranţa copiilor în lumea reală, trebuie să avem reguli şi în lumea digitală. Copiii au dreptul la o copilărie în care algoritmii să nu cântărească mai mult decât grija pe care le-o purtăm noi, adulţii”, a explicat aceasta.

Statistici îngrijorătoare privind mediul online

Potrivit Monicăi Berescu, „aproape jumătate dintre copii petrec peste şase ore pe zi în mediul digital, iar 45 la sută spun că au fost victime ale cyberbullying-ului”.

De asemenea, „79 la sută dintre elevi declară că au asistat la situaţii de hărţuire online”, iar grooming-ul și expunerea la conținut violent sau sexual explicit reprezintă riscuri majore pentru minori.

Proiectul stabilește pragul de 15 ani pentru accesul la rețele sociale, iar platformele vor fi obligate să implementeze mecanisme de verificare a vârstei, în conformitate cu legislația europeană.

Pentru adolescenții între 15 și 18 ani, sunt prevăzute măsuri suplimentare precum conturi private implicite, limitarea mesajelor de la necunoscuți și reducerea expunerii la conținut nociv.

Control și sancțiuni

Aplicarea legii va fi monitorizată de ANCOM, împreună cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În cazul nerespectării obligațiilor, platformele vor trebui să se conformeze măsurilor impuse, iar în situații persistente pot fi aplicate sancțiuni.

„Iniţiativa porneşte de la un principiu simplu: sănătatea şi dezvoltarea copiilor trebuie să fie mai importante decât orice interes economic, iar mediul digital trebuie să fie un spaţiu în care copiii pot învăţa, comunica şi se dezvolta în siguranţă”, a mai spus Monica Berescu.

Editor : Ana Petrescu