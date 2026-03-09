Live TV

Criza apei continuă la Curtea de Argeș. Zeci de mii de oameni nu au apă potabilă de patru luni

Data publicării:
EDL BETA CRIZA APA ARGES 090326_01288
Criza apei continuă la Curtea de Argeș. Zeci de mii de oameni nu au apă potabilă de patru luni.

Zeci de mii de locuitori din Curtea de Argeș nu au apă potabilă la robinet de aproximativ patru luni, după ce analizele au arătat că rețeaua de alimentare este infestată cu o bacterie periculoasă. În lipsa unei soluții, oamenii sunt nevoiți să stea zilnic la coadă pentru a lua apă din rezervoarele aduse de autorități sau de la izvoarele din zonă.

 

Problema persistă din luna noiembrie a anului trecut, iar ultimele analize efectuate asupra apei din rețeaua publică au confirmat că situația nu s-a schimbat. Potrivit rezultatelor, apa este în continuare contaminată cu o bacterie periculoasă, motiv pentru care nu poate fi consumată.

Autoritățile le recomandă oamenilor să nu folosească apa de la robinet pentru băut sau gătit, până la remedierea situației.

În fiecare zi, localnicii vin la rezervoarele amplasate în oraș pentru a-și face provizii de apă potabilă. Mulți dintre ei ajung chiar și de două sau trei ori pe zi pentru a lua apă pentru întreaga familie.

Rezervoarele sunt alimentate de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, care aduc apă pentru locuitori. Din cauza consumului ridicat, acestea sunt umplute chiar și de două ori pe zi.

Deși criza apei durează de patru luni, rezultatele ultimelor probe arată că apa din rețeaua publică nu este nici acum potabilă. Oamenii nu pot folosi apa de la robinet și sunt nevoiți să se bazeze în continuare pe apa distribuită de autorități sau pe izvoarele din zonă.

apa arges
Guvernul intervine în cazul crizei de la Curtea de Argeș: Primăria va putea înlocui filtrele și instalația de la stația de apă
apa la robinet
Bacteria Clostridium perfringers a fost identificată din nou în apa de la Curtea de Argeş
N10-CRIZA-APA-ARGES-FAKE-110226_01210-1536x864
Apele Române: Faptul că locuitorii din Curtea de Argeș nu au acces la apă e responsabilitatea companiei locale
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Tensiuni în Parlament între ministrul Energiei și USR pe tema crizei apei din Curtea de Argeș: Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru
robinet de apa
Apa rămâne nepotabilă în Curtea de Argeș: fără bacterii, dar fierul, clorul depășesc limitele. Mesaj RO-ALERT emis către populație
