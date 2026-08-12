Apă cu concentraţii ridicate de mangan în Piteşti şi localităţi din jur. Lacul Budeasa, sursa de alimentare, are un nivel mult scăzut

Apa furnizată în această perioadă în municipiul Piteşti şi în localităţile din jurul acestuia are o concentraţie ridicată de mangan, după ce nivelul apei din lacul Budeasa, folosit drept sursă de alimentare, a scăzut mult. Autorităţile din judeţul Argeş anunţă că fac demersuri pentru a identifica soluţii în vederea deversării controlate a apei din lacul Vâlcele şi din barajul Vidraru către lacul Budeasa, pentru remedierea situaţiei. Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş a prelevat probe şi face analize pentru a stabili dacă apa, aşa cum este acum, este potabilă, urmând a face recomandări populaţiei în funcţie de rezultatul acestora.

„Un fenomen natural a dus la schimbarea caracteristicilor sursei pentru apa care curge la robinete în municipiul Piteşti şi în zonele limitrofe. Temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor au dus la un aport redus de apă în Lacul Budeasa, favorizând stagnarea apei şi scăderea nivelului de oxigen, precum şi apariţia unei concentraţii crescute de mangan. Lacul Budeasa reprezintă priza de alimentare pentru municipiul Piteşti şi pentru mai multe localităţi din zonă. În acest moment, problema identificată în apa din lac este nivelul scăzut al oxigenului şi prezenţa unei concentraţii de mangan”, informează, miercuri după-amiază, subprefectul judeţului Argeş, Dragoş Predescu, conform News.ro.

Potrivit acestuia, pentru a remedia situaţia din Lacul Budeasa, autorităţile Argeş încearcă o soluţie tehnică menită să crească nivelul de oxigen şi să reducă cantitatea de mangan.

„În acest sens, este în desfăşurare un proces de deversare controlată din Lacul Vâlcele spre Barajul Budeasa. Concomitent, se realizează un proces similar din Lacul Vidraru”, precizează Dragoş Predescu.

Directoarea DSP Argeş, Sorina Honţaru, a declarat pentru News.ro că, deocamdată, nu au fost instituite restricţii privind consumul de apă, eventuale astfel de măsuri fiind luate în funcţie de rezultatele analizelor privind potabilitatea apei.

„Nu sunt restricţii la acest moment. Am prelevat probe, aşteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat Sorina Honţaru.

Editor : A.C.