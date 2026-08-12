Live TV

Apă cu concentraţii ridicate de mangan în Piteşti şi localităţi din jur. Lacul Budeasa, sursa de alimentare, are un nivel mult scăzut

Data publicării:
apa la robinet
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Apa furnizată în această perioadă în municipiul Piteşti şi în localităţile din jurul acestuia are o concentraţie ridicată de mangan, după ce nivelul apei din lacul Budeasa, folosit drept sursă de alimentare, a scăzut mult. Autorităţile din judeţul Argeş anunţă că fac demersuri pentru a identifica soluţii în vederea deversării controlate a apei din lacul Vâlcele şi din barajul Vidraru către lacul Budeasa, pentru remedierea situaţiei. Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeş a prelevat probe şi face analize pentru a stabili dacă apa, aşa cum este acum, este potabilă, urmând a face recomandări populaţiei în funcţie de rezultatul acestora. 

„Un fenomen natural a dus la schimbarea caracteristicilor sursei pentru apa care curge la robinete în municipiul Piteşti şi în zonele limitrofe. Temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor au dus la un aport redus de apă în Lacul Budeasa, favorizând stagnarea apei şi scăderea nivelului de oxigen, precum şi apariţia unei concentraţii crescute de mangan. Lacul Budeasa reprezintă priza de alimentare pentru municipiul Piteşti şi pentru mai multe localităţi din zonă. În acest moment, problema identificată în apa din lac este nivelul scăzut al oxigenului şi prezenţa unei concentraţii de mangan”, informează, miercuri după-amiază, subprefectul judeţului Argeş, Dragoş Predescu, conform News.ro. 

Potrivit acestuia, pentru a remedia situaţia din Lacul Budeasa, autorităţile Argeş încearcă o soluţie tehnică menită să crească nivelul de oxigen şi să reducă cantitatea de mangan.  

„În acest sens, este în desfăşurare un proces de deversare controlată din Lacul Vâlcele spre Barajul Budeasa. Concomitent, se realizează un proces similar din Lacul Vidraru”, precizează Dragoş Predescu. 

Directoarea DSP Argeş, Sorina Honţaru, a declarat pentru News.ro că, deocamdată, nu au fost instituite restricţii privind consumul de apă, eventuale astfel de măsuri fiind luate în funcţie de rezultatele analizelor privind potabilitatea apei.  

„Nu sunt restricţii la acest moment. Am prelevat probe, aşteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat Sorina Honţaru. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare 2026: La ce oră începe fenomenul în România și din ce orașe poate fi...
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
4
Iranul, despre acordul de apărare dintre Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan: „Știu că nu...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
Digi Sport
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Dunărea a scăzut la 182 de centimetri. Ce se întâmplă joi cu reactorul 2 de la Cernavodă. Radu Miruță: Nu ne jucăm cu fisiunea nucleară
JURNAL ORA 11 CF 120826_58179
Haos pe A1 București–Pitești: un TIR încărcat cu carne de pui a lovit un picior de pod, iar marfa s-a împrăștiat pe șosea
Energy and Economy conceptual illustration
Importuri, limitări sau deconectări. Cele trei scenarii pentru viitorul energetic al României în contextul crizei actuale, explicate
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru aprovizionarea cu energie. Situația rămâne însă tensionată
CALARASI - DUNARE - EXPLOZIE CONTROLATA - 3 AUG 2026
România va primi sprijin european, în contextul crizei energetice. Ungaria și Slovenia sunt într-o situație similară
Recomandările redacţiei
david popovici, bucuros dupa cursa
Medalie de aur. David Popovici, al treilea titlu consecutiv în proba...
Rețea de transport de energie electrică
Ce surse alternative are Sistemul Electroenergetic Naţional pentru a...
drona geran marea neagra
Şeful Forţelor Navale: Dronele distruse în zona Neptun Deep au fost...
2026-02-04-9711
Sindicatele din educaţie resping „categoric” propunerile din legea...
Ultimele știri
„Cea mai costisitoare renovare.” Administraţia Trump va cheltui cel puţin 900 de milioane de dolari pentru modernizarea Casei Albe
Bogdan Ivan: Centrala hidroelectrică Frasin–Pângărați a primit undă verde pentru mediu. Investiția poate depăși 1 miliard de euro
Atac cibernetic major în Polonia: Datele medicale şi personale a aproape 19 milioane de cetăţeni au fost sustrase
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. AUR și record al competiției pentru...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Neluțu Varga încearcă lovitura anului: Adrian Mutu la CFR Cluj! Prima reacție bombă a patronului: „Kopic sau...
Adevărul
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant”
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au bătut palma și semnează cu FCSB un contract cum rar se vede! ”N-am mai auzit” / ”Mă surprinde”
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Tragedie cumplită în Dâmbovița: 5 morți după ce un tânăr fără permis a pătruns pe contrasens. Un bebeluș a...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”