Lacul Budeasa revine la normal: ce spun ultimele analize despre potabilitatea apei din Pitești și pericolele viitoare

Calitatea apei din Lacul Budeasa, care reprezintă sursa de alimentare pentru municipiul Piteşti, a revenit la normal, analizele arătând că nivelul oxigenului din apa lacului s-a normalizat, iar concentraţia de mangan a scăzut substanţial, anunţă subprefectul de Argeş, Dragoş Predescu. Totodată, apa de la robinet furnizată în Piteşti este potabilă.

„Criza privind calitatea apei din sursa de alimentare a municipiului Piteşti s-a încheiat! Lacul Budeasa a revenit la parametri normali. Am solicitat tuturor instituţiilor implicate să monitorizeze atent situaţia în perioada următoare. Măsurile luate în ultimele zile au fost eficiente şi au dat rezultatele aşteptate”, a anunţat, marţi, subprefectul de Argeş, Dragoş Predescu, potrivit News.ro.



El a prezentat valorile din buletinele de analiză ale Apelor Române cu privire la apa din Lacul Budeasa: Mangan: sub limita pe care aparatul o poate măsura; Oxigen: 7,3 mg O₂/l



„Aşadar, nivelul oxigenului din apa lacului s-a normalizat, iar concentraţia de mangan a scăzut substanţial şi a revenit la valori normale. Şi în ceea ce priveşte apa de la robinetele din Piteşti, situaţia a revenit la normal. Atât DSP Argeş, cât şi operatorul de apă au confirmat astăzi (marţi - n.r.), în urma analizelor efectuate, că apa de la robinet este potabilă şi nu mai prezintă depăşiri ale concentraţiei de mangan”, a arătat Predescu.



Potrivit acestuia, intervenţiile din ultimele zile, de la măsurile luate asupra surselor de apă până la intervenţia scafandrilor în zona captării şi monitorizarea permanentă a parametrilor, au dat randament.



„Vara nu s-a încheiat, aşa că am solicitat o atenţie permanentă asupra acestei situaţii, care se poate repeta dacă vom avea din nou perioade cu temperaturi ridicate şi secetă. Partea bună este că, de acum, nu mai pornim de la zero. Avem soluţii tehnice deja testate, care au funcţionat şi care pot fi aplicate rapid dacă vor apărea din nou condiţii similare”, a adăugat el.



El le-a mulţumit celor implicaţi în gestionarea situaţiei: specialişti de la Apele Române, Apa Canal 2000, ISU Argeş, Hidroelectrica, DSP Argeş, dar şi localnicilor pentru răbdare şi înţelegere.



„Ştiu că orice problemă legată de apa pe care o folosim zi de zi generează îngrijorare. Tocmai de aceea am tratat această situaţie cu toată seriozitatea. Astăzi avem confirmarea că apa este potabilă, iar Lacul Budeasa a revenit la parametri normali”, a transmis subprefectul de Argeş.

Apa furnizată în municipiul Piteşti şi în localităţile din jurul acestuia avea o concentraţie ridicată de mangan, după ce nivelul apei din lacul Budeasa, folosit drept sursă de alimentare, a scăzut mult. Autorităţile din judeţul Argeş anunţau că fac demersuri pentru a identifica soluţii în vederea deversării controlate a apei din lacul Vâlcele şi din barajul Vidraru către lacul Budeasa, pentru remedierea situaţiei.

„Un fenomen natural a dus la schimbarea caracteristicilor sursei pentru apa care curge la robinete în municipiul Piteşti şi în zonele limitrofe. Temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor au dus la un aport redus de apă în Lacul Budeasa, favorizând stagnarea apei şi scăderea nivelului de oxigen, precum şi apariţia unei concentraţii crescute de mangan. Lacul Budeasa reprezintă priza de alimentare pentru municipiul Piteşti şi pentru mai multe localităţi din zonă. În acest moment, problema identificată în apa din lac este nivelul scăzut al oxigenului şi prezenţa unei concentraţii de mangan”, informa, săptămâna trecută, Dragoş Predescu.

Editor : B.E.