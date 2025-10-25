Live TV

Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un salariu de 50.000 de lei brut, deși compania este în pierdere

Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: GettyImages

Multe companii care generează pierderi la buget își premiază directorii și membrii din Consiliile de Administrație cu indemnizații de sute de mii de lei. Este exemplul CFR SA, unde din cauza datoriilor, zilele acestea, zeci de trenuri au fost suspendate. Un director are o indemnizație anuală variabilă de 150.000 lei brut.

În urmă cu trei luni, Guvernul a prezentat că doar 7 companii de stat generează pierderi la buget de peste 2.5 mld de lei. Acum, Guvernul a publicat lista salariilor din companiile de stat. Ne uităm la aceste companii pe pierdere despre care vorbeam. La CFR SA, indemnizația lunară fixă a unui director e de 50.000 lei brut, iar indemnizația anuală variabilă 150.000 lei brut. CFR a avut anul trecut pierderi de peste 400 de milioane de lei, iar zilele acestea, zeci de trenuri au fost suspendate din cauza datoriilor companiei.

La Metrorex, indemnizația lunară fixă a unui director e 30.000 lei brut și cea variabilă anuală, 90.000 de lei. La fel, în topul companiilor datornice, cu peste 180 milioane de lei anul trecut.

Un alt exemplu este Unifarm, unde director are o indemnizație lunară fixă de 34.000 lei brut, iar cea variabilă, anuală, de 340.000 lei. Pierderi în 2024 de peste 350 milioane de lei. Exemplele pot continua.

Cele mai mari venituri le observăm la companiile din energie, cum ar fi Romgaz, unde un director are indemnizația lunară fixă de 85.000 de lei, iar indemnizația anuală, variabilă, de 2 milioane de lei.

La Hidroelectrica, un director are 65.000 de lei lunar, iar suma variabilă anuală pe care o primește e de peste 1,5 milioane de lei. Iar la Nuclearelectrica, directorul are o indemnizație anuală variabilă de 1.4 milioane de lei brut. Este de menționat că cele trei companii din domeniul energetic sunt pe profit.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
Catedrala Mântuirii Neamului
Autocare cu pelerini, în drum spre Catedrala Națională. Cel mai mare...
Ultimele știri
„Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite
Europa ia măsuri pentru a crea o agenție comună de spionaj, pe fondul amenințărilor rusești și al incertitudinii generate de Trump
Comuna în care 200 de elevi învață în containere „provizorii” de trei ani. Cum explică primăria și constructorul întârzierea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
militari români
Ziua Armatei Române 2025: Ilie Bolojan participă la ceremonia de la Carei. Ce evenimente sunt organizate în București și în țară
Transportul feroviar de călători trece la ora de iarnă. Foto Getty Images
Trecerea la ora de iarnă 2025 în transportul feroviar: Cum vor circula trenurile de noapte în acest weekend
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite pentru a acoperi salarii nejustificate
daniel david
Daniel David: Am trecut de furtuna fiscal-bugetară. Am reușit să salvăm salariile și bursele până la sfârșitul anului
Școală
Ucraina: Din 20 de licee cu predare în limba română, vor rămâne doar patru
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 46 de ani, dar i se spune că arată de 30. Cum și-a schimbat viața această femeie, mama a trei copii: „Mă...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Cum poţi dovedi că pensia alimentară este cheltuită doar pentru copil? Ce spun avocaţii
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Neverosimil! Cum l-ar porecli colegii de la FCSB pe Florin Tănase: ”Toată lumea îi zice”
Pro FM
Cum și-a petrecut vara Rocco, fiul celebrei Madonna. Imaginile postate pe internet i-au uimit pe fani: „Ești...
Film Now
Johnny Depp, din nou la Hollywood, la trei ani de la scandalul juridic cu Amber Heard. Rol principal în...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...