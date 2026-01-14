Live TV

Cum se calculează numărul total de puncte de pensie. Modalitatea prin care românii pot afla vechimea în muncă

Data publicării:
Cum se calculează punctele de pensie. Foto Getty Images
Cum se calculează punctele de pensie. Foto Getty Images
Din articol
Care sunt criteriile după care se stabilește cuantumul pensiei Cum se calculează punctajul lunar Cum se calculează punctajul anual Cine beneficiază de puncte de stabilitate Cum se calculează numărul total de puncte Cum se calculează cuantumul pensiei Cum își pot verifica românii vechimea în muncă

Fiecare lună lucrată aduce românilor un punctaj de pensie, calculat în raport cu salariul mediu pe economie, iar totalul acumulat determină suma la care vor avea dreptul la retragerea din activitate. Deși mecanismul poate părea complex, orice angajat poate verifica oricând istoricul contribuțiilor: fie online, prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), fie direct la sediul instituției din județul de domiciliu, pentru a cunoaște exact cât a acumulat până în prezent.

Verificarea periodică a acestor informații le oferă românilor o perspectivă clară asupra vechimii în muncă și a punctajului obținut, prevenind eventualele neconcordanțe la ieșirea la pensie.

Care sunt criteriile după care se stabilește cuantumul pensiei

La determinarea cuantumului pensiei se iau în considerare următoarele:

  • punctajul lunar;
  • punctajul anual;
  • numărul de puncte de stabilitate;
  • numărul total de puncte;

Toate acestea realizate de asigurat pe parcursul întregii perioade de activitate.

Cum se calculează punctajul lunar

Punctajul lunar = venitul brut lunar realizat împărțit la salariul mediu brut pe economie din luna respectivă. (valoarea oficială publicată de Institutul Național de Statistică)

La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza venitul total lunar realizat, brut sau net, dupa caz, asupra caruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și 31 august 2023, la determinarea punctajelor lunare se utilizează venitul brut lunar realizat, care a constituit, conform legii, baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, așa cum acesta a fost înscris în declarația nominală de asigurare.

Începând cu data de 1 septembrie 2024, punctajul lunar se calculeaza prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat din anul respectiv.

Cum se calculează punctajul anual

Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate intr-un an calendaristic. Punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor se calculeaza la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au platit contributii de asigurari sociale.

La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numarului de puncte realizat in fiecare luna se utilizeaza cinci zecimale.

Cine beneficiază de puncte de stabilitate

În situația persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani, pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește acest plafon se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

  • a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;
  • b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;
  • c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

Cum se calculează numărul total de puncte

Numarul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului și a numărului de puncte de stabilitate.

Cum se calculează cuantumul pensiei

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege.

Valoarea punctului de referință

Începând cu data de 1 septembrie 2024, conform prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, la determinarea cuantumului pensiei este utilizat un nou indicator, respectiv valoarea punctului de referință.

Valoarea punctului de referinţă a fost determinată prin raportarea valorii punctului de pensie de 2.032 lei, valabil la data de 31 august 2024, la nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţiile anterioare în materie de pensii, respectiv 25 de ani.

Începând cu anul 2025, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

În 2025, valoarea punctului de referinţă a fost de 81 de lei.

Cum își pot verifica românii vechimea în muncă

„Toți cetățenii, indiferent de vârstă, pot solicita de la Casa de Pensii o adeverință privind stagiul de cotizare, document care le permite să verifice toate veniturile brute realizate lunar de-a lungul perioadei de activitate. Prin intermediul acestei adeverințe, persoanele interesate pot identifica eventualele întreruperi în activitatea profesională și pot calcula vechimea totală în muncă, pentru a verifica dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar la pensionare. Eliberarea adeverinței de stagiu de cotizare se face la casa teritorială de pensii de care solicitantul aparține, în funcție de domiciliu.” a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

Toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt centralizate într un sistem informatic la Casa de Pensii

„Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii.

Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute/să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori.” a mai precizat sursa Digi24.ro

În ce condiții mai sunt necesare adeverințele din partea angajatorilor

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. Până la acel moment, toate veniturile ar fi trebuit consemnate în acest document.

De asemenea, adeverințele sunt necesare dacă, până în luna aprilie 2001, au fost acordate venituri suplimentare - cum ar fi prime, bonusuri sau alte tipuri de recompense - care nu se regăsesc în carnetul de muncă. În aceste cazuri, documentele justificative trebuie depuse la dosarul de pensionare.

După anul 2001, însă, situația s-a schimbat: toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, informațiile se importă automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare.” a mai adăugat directorul Casei de Pensii din București

Editor : C.S.

