Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce măsuri etapizate și tranzitorii

Guvernul a adoptat, marți, o ordonanță de urgență care prevede reducerea posturilor și a cheltuielilor de personal din administrația centrală și locală, cu excepții pentru anumite domenii, și introduce măsuri etapizate pentru creșterea vârstei standard de pensionare în sistemul militar, fără a afecta drepturile celor care îndeplinesc deja condițiile pentru pensie.

În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă privind reforma administraţiei, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale (MApN) şi a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), modificarea legii privind pensiile militare de stat, în scopul creşterii etapizate şi progresive a vârstei standard de pensionare, cu aplicarea unor măsuri tranzitorii şi fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru obţinerea unei pensii de serviciu la data adoptării actului normativ, scrie Agerpres.

Reducerea posturilor și reorganizarea administrației

Potrivit OUG, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 şi luând în considerare populaţia comunicată de Institutul Naţional de Statistică la 1 ianuarie 2024, se reduce cu 30%.

Reducerea nu trebuie să conducă la depăşirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate. Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului judeţean și a instituțiilor publice locale trebuie finalizată până cel târziu la 1 iulie 2026. Alternativ, în 2026 se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile ce urmează a fi desființate, urmând ca în 2027 să se reducă efectiv posturile.

Începând cu intrarea în vigoare a OUG, numărul total de posturi din instituţiile prefectului se reduce cu 25%, iar reorganizarea se finalizează până la 1 iulie 2026. Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% centralizat nu se aplică instituţiilor prefectului.

Desființări și reducerea cheltuielilor

Este desființată funcţia de inspector guvernamental, iar personalul este transferat în corpul de rezervă.

Cheltuielile de personal sunt reduse cu 10% faţă de nivelul anului 2025, fără a include tranşele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive privind drepturi salariale scadente. Această reducere se aplică în cadrul Guvernului, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor și altor organe de specialitate, precum și autorităților administrative autonome.

Fac excepție cheltuielile de personal aferente:

unităților și instituțiilor din învățământul de stat;

spitalelor publice și serviciilor de ambulanță;

instituțiilor publice din domeniul culturii;

instituțiilor publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Reducerea calculată este împărțită la 12 și aplicată pe numărul lunilor pentru care se implementează măsura.

Termene și implementare

Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal este aprobată și aplicată până la 1 iulie 2026, cu implementarea efectivă între 1 iulie și 31 decembrie 2026.

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, Ministerul Culturii are obligația de a iniția măsuri legislative și administrative pentru instituțiile publice din domeniul culturii, pentru reducerea impactului financiar al aplicării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele implementării reformei pensiilor militare de stat.

Editor : Ana Petrescu