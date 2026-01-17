Live TV

Video Dacia câștigă Raliul Dakar. Nasser Al-Attiyah, campion pentru a șasea oară

Data actualizării: Data publicării:
Saudi Arabia Dakar Rally
Nasser Al-Attiyah, campion pentru a șasea oară la Raliul Dakar Foto: Profimedia

Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah, care a concurat pentru echipa Dacia Sandriders, a câștigat al șaselea său Raliu Dakar, la finalul ultimei etape a competiției desfășurate în Arabia Saudită. Este prima victorie pentru constructorul Dacia în celebra cursă de anduranță.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nasser Al-Attiyah s-a impus pentru a șasea oară, după edițiile din 2011, 2015, 2019, 2022 și 2023, oferind constructorului Dacia primul său triumf la Dakar, la doar a doua participare. Pilotul qatarian a ajuns astfel la 50 de victorii de etapă în această competiție, egalându-i pe Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel.

Sâmbătă, echipajul suedez Ekström/Bergkvist a fost cronometrat în 46 min 14 sec, fiind urmat de francezii Sébastien Loeb/Edouard Boulanger (Dacia Sandriders – 46 min 22 sec) și de sud-africanii Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota – 46 min 27 sec).

Clasamentul general final l-a indicat pe Nasser Al-Attiyah învingător, cu un timp total de 48 h 56 min 53 secunde, urmat de echipajul spaniol Nani Roma/Alex Haro (Ford – 49 h 06 min 35 sec) și de Ekström/Bergkvist (49 h 11 min 26 sec).

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
4
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
5
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
Digi Sport
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FABRICA DACIA
Amenzi uriașe pentru Dacia și Renault de la Consiliul Concurenței: câte 16, respectiv 9 milioane de euro. Motivul sancțiunilor
Lada
Producția de autoturisme Lada se așteaptă să scadă cu 40% în acest an. Brandul rusesc fabrică acum mai puțin decât Dacia, la Mioveni
dacia duster pick-up
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a închiriat 17 mașini pick-up. Explicația Executivului
sarmizegetusa
Sarmizegetusa Regia
Untitledvideo-MadewithClipchamp13-ezgif.com-resize
Sébastien Loeb a fost nevoit să abandoneze Raliul Dakar. Maşina sa, Dacia Sandrider, este prea avariată
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sistemul de pensii poate să crape cu totul.” Fost ministru al...
Groenlanda
Articolul 5, sub semnul întrebării: cum poate riposta NATO la...
stamatin ice boston
Cine e românul arestat în SUA de agenții ICE trimiși de Trump...
Ali Khamenei
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul...
Ultimele știri
Ministrul Culturii, Andras Demeter, încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” 
Ministra Mediului: „Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. E o combinație riscantă.” Ce arată datele ANM
Un avion ATR a dispărut de pe radar în Indonezia. 11 persoane se aflau la bord
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram o poate umple de bani pe Universitatea Craiova! Americanii îl vor pe starul lui Mihai Rotaru
Adevărul
De ce Israelul este reticent față de o intervenție militară a SUA în Iran
Playtech
Nici unt, nici ulei. Secretul bucătarilor profesionişti pentru a împiedica ouăle ochi să se lipească de tigaie
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Fost ministru al Apărării: Încălcarea spațiului aerian nu e un accident, ci o agresiune strategică în...
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
De ce a stat Emmanuel Macron cu ochelari de soare la o întâlnire în Palatul Élysée
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Cine este și cum arată soția lui Benedict Cumberbatch. Discretă, dar cu o viață în lumina reflectoarelor, l-a...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...