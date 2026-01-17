Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah, care a concurat pentru echipa Dacia Sandriders, a câștigat al șaselea său Raliu Dakar, la finalul ultimei etape a competiției desfășurate în Arabia Saudită. Este prima victorie pentru constructorul Dacia în celebra cursă de anduranță.

Nasser Al-Attiyah s-a impus pentru a șasea oară, după edițiile din 2011, 2015, 2019, 2022 și 2023, oferind constructorului Dacia primul său triumf la Dakar, la doar a doua participare. Pilotul qatarian a ajuns astfel la 50 de victorii de etapă în această competiție, egalându-i pe Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel.

Sâmbătă, echipajul suedez Ekström/Bergkvist a fost cronometrat în 46 min 14 sec, fiind urmat de francezii Sébastien Loeb/Edouard Boulanger (Dacia Sandriders – 46 min 22 sec) și de sud-africanii Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota – 46 min 27 sec).

Clasamentul general final l-a indicat pe Nasser Al-Attiyah învingător, cu un timp total de 48 h 56 min 53 secunde, urmat de echipajul spaniol Nani Roma/Alex Haro (Ford – 49 h 06 min 35 sec) și de Ekström/Bergkvist (49 h 11 min 26 sec).

