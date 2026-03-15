Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea tupeul să spună că aceste companii nu s-au plâns de taxe

Reducerile de capacităţi de producţie ale multinaţionalelor care activează în România sunt de natură a îngrijora, a afirmat premierul Ilie Bolojan la Digi24. În acest context, el le reaminteşte politicienilor care îl critică pentru reducerea taxei pentru marile companii că reprezentanţii acestora au atras atenţia, de mai mult timp, asupra faptului că productivitatea le este afectată de unele măsuri fiscale, iar efectele măsurilor luate în trecut se văd acum.

Orice reducere de capacitate de producţie, orice pierdere de comenzi la companiile care sunt coloana vertebrală a economiei, în mod evident, înseamnă nişte scăderi, nişte locuri de muncă în minus, nişte salarii bune care se pierd, nişte familii care trebuie să-şi caute alte soluţii. Se pierde din competitivitate, asta într-adevăr mă îngrijorează. Dar, dacă veţi întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia-Renault sau cu cei de la Ford, care sunt două companii care practic ţin exporturile noastre pe piaţă, nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască că la fiecare întâlnire li s-a spus: dacă nu ne scoateţi această taxă de 1%, avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre pentru că grupurile lansează comenzi de maşini”, a declarat şeful Executivului într-un interviu acordat duminică seară postului de televiziune Digi 24.

Ilie Bolojan a precizat că, deşi taxa a fost redusă anul acesta, deciziile privind reducerea d epersonal sau restrângerea activităţii în marile companii multinaţionale se iau cu un an sau doi de zile înainte, pe baza unor analizele de cost, iar marile companii cum e Dacia, în funcţie de analiza de piaţă, pot decide să mute producţia acolo unde le este mai avantajos. 

„Şi atunci, că ne place, că ne place, nu suntem singuri în lumea asta şi inclusiv în interiorul grupurilor care au companii în România este o competiţie pentru a prinde comenzi pentru a fabrica un anumit model de maşină într-o ţară sau alta pentru a prinde un contract important şi deci această măsură pe care am luat-o şi pe care eu o susţin cred că va îndrepta lucrurile şi ne va face mai atractivi pentru mari investiţii, că sunt companiile româneşti care vor să se dezvolte sau companiile străine care vor să vină pe aceste pieţe”, a adăugat primul ministru.

Editor : Liviu Cojan

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
4
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
5
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Te-ar putea interesa și:
Facturi la energie
Bolojan: Piaţa de energie funcţionează la preţuri mari pentru că am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul anunţă noi reguli privind angajările la stat. Cum va fi posibil cumulul pensiei cu salariul
pompa de benzina
Bolojan, despre prețurile carburanților: „Va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”
ilie bolojan
Reacția lui Ilie Bolojan la interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Ce i-a transmis Olguței Vasilescu
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Explicațiile lui Bolojan în legătură cu pachetul social promovat de PSD: În 2024 am avut fonduri europene, anul acesta am depășit cota
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Ilie Bolojan acuză PSD de „retorică tip AUR” și pe Sorin Grindeanu de...
KC-135 Stratotanker
Primele trei avioane cisternă KC-135 Stratotanker au aterizat în...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al...
avioane cisterna
Ministrul Apărării, despre cele 3 avioane tip cisternă sosite în...
Ultimele știri
O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o tânără de 19 ani au murit
Ilie Bolojan, la Digi24: „Acest buget a fost creionat când nu aveam război în Orientul Mijlociu”
Sorin Grindeanu: Bolojan este premier şi cu voturile PSD. Noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără...
Fanatik.ro
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu, imagine de senzație. Blondina a încins imaginația bărbaților
Adevărul
Mișcarea strategică a Italiei: guvernul Meloni explorează revenirea la energia nucleară după 40 de ani
Playtech
Parbrize sau parbrizuri, care este varianta de plural corectă? Greșeala pe care mulți români o fac fără să...
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Rusia a deschis un dosar penal împotriva Olandei, pe care o acuză furtul „aurului scitic” din Crimeea. Unde...
Newsweek
PSD, ultimatul pentru Bolojan: Creșteți pensiile cu 1.000 lei pentru 3.000.000 pensionari. Cade Guvernul?
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Corbii sunt mai inteligenţi decât se credea. „Ei stăpânesc cunoştinţe mult mai vaste decât știam noi că este...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică