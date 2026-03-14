Val de concedieri la Dacia. Aproximativ 1.200 de angajați vor pleca, anul acesta, de la Mioveni. Sindicaliștii spun că grupul francez are mai multe nemulțumiri.

Compania a explicat, pentru Profit.ro, că măsura le oferă oamenilor o tranziție cu protecție socială, într-o perioadă în care fabrica își reorganizează activitatea.

Sindicatul Autoturisme Dacia transmite, într-un comunicat, că Grupul Renault a decis recent ca modelul Dacia Striker să fie produs în Turcia, iar noul model electric din Segmentul A să fie fabricat în Slovenia, nu la Mioveni, ca până acum.

Sindicaliștii atrag însă atenția că aceste decizii luate de Grupul Renault nu au efect doar asupra forței de muncă din uzina Dacia, ci și asupra economiei locale din județul Argeș.

La baza deciziilor stau, spun aceștia, infrastructura întârziată, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală și politică, dar și programele economice impredictibile.

Editor : Liviu Cojan