Uzina Dacia din Mioveni se confruntă cu un val de concedieri voluntare. Aproximativ 1.000 de angajați ar urma să plece cu salarii compensatorii, în condițiile în care fabrica are planuri de tehnologizare masivă, iar oamenii ar urma să fie înlocuiți de procese automatizate și robotizate. În plus, este luat în calcul și scenariul unei reduceri a producției de automobile anul acesta, anunță Digi24.

Surse neoficiale, citate de profit.ro, estimează că ar putea pleca până la 900 de angajați, dintr-un total de aproximativ 11.000 salariați, începând cu data de 1 martie, peste mai puțin de o lună.

Cea mai mică sumă va fi cea primită de angajații cu până la 2 ani vechime: 25.000 de lei net, care se adaugă drepturile salariale la zi.

Pentru o vechime între 2 și 4 ani, angajații vor putea primi 63.000 lei, iar pentru 4 și 8 ani vechime, suma va fi de 113.000 lei.

Pragurile următoare vor fi 8 – 12 ani și 12 – 16 ani, iar bonificațiile se vor ridica la 137.000 de lei și, respectiv, 167.000 de lei.

Cea mai mare sumă va fi primită de angajații cu peste 16 ani vechime. Aceștia vor încasa, pe lângă salariul la zi, 210.000 de lei, sumă care depășește 40.000 de euro.

Câți bani primesc angajații

Va exista și o catergorie privilegiată, pentru care prima de concediere voluntară va ajunge la aproape 50.000 de euro. Este vorba despre persoanele cu boli profesionale și cu invalidități produse în accidente de muncă pe perioada contractului cu Dacia. Acestea vor primi 240.000 de lei, în cazul în care vor dori să plece în această campanie inițiată de companie.

Conducerea companiei a anunțat sindicatele la finalul anului trecut că intenționează să reducă producția în 2026, într-un context mai amplu, în care cererea de automobile este în scădere iar efectele noilor ținte de emisii ar putea pune presiune pe mixul de producție al grupului Renault.

Numărul de angajați din uzina Dacia este în continuare de aproximativ 11.000 de persoane, deși gradul de robotizare al uzinei a crescut foarte mult în ultimii ani, la circa 60%.

Dacia este parte a grupului Renault și este unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul de stat al României, clasându-se constant în top 10 companii din România.

