Live TV

Video Val de concedieri voluntare la Dacia: unu din 10 angajați Dacia vor fi înlocuiți cu roboți

Data actualizării: Data publicării:
maşini Dacia produse la uzina Mioveni pe trailer
Foto: Inquam Photos/Adel Al-Haddad

Uzina Dacia din Mioveni se confruntă cu un val de concedieri voluntare. Aproximativ 1.000 de angajați ar urma să plece cu salarii compensatorii, în condițiile în care fabrica are planuri de tehnologizare masivă, iar oamenii ar urma să fie înlocuiți de procese automatizate și robotizate. În plus, este luat în calcul și scenariul unei reduceri a producției de automobile anul acesta, anunță Digi24.

Surse neoficiale, citate de profit.ro, estimează că ar putea pleca până la 900 de angajați, dintr-un total de aproximativ 11.000 salariați, începând cu data de 1 martie, peste mai puțin de o lună.

Cea mai mică sumă va fi cea primită de angajații cu până la 2 ani vechime: 25.000 de lei net, care se adaugă drepturile salariale la zi.

Pentru o vechime între 2 și 4 ani, angajații vor putea primi 63.000 lei, iar pentru 4 și 8 ani vechime, suma va fi de 113.000 lei.

Pragurile următoare vor fi 8 – 12 ani și 12 – 16 ani, iar bonificațiile se vor ridica la 137.000 de lei și, respectiv, 167.000 de lei.

Cea mai mare sumă va fi primită de angajații cu peste 16 ani vechime. Aceștia vor încasa, pe lângă salariul la zi, 210.000 de lei, sumă care depășește 40.000 de euro.

 Câți bani primesc angajații

  • Angajații cu până la 2 ani vechime – 25.000 de lei net + salariul la zi;
  • 2–4 ani vechime – 63.000 lei;
  • 4–8 ani – 113.000 lei;
  • peste 16 ani vechime – 210.000 lei (peste 40.000 euro)

Va exista și o catergorie privilegiată, pentru care prima de concediere voluntară va ajunge la aproape 50.000 de euro. Este vorba despre persoanele cu boli profesionale și cu invalidități produse în accidente de muncă pe perioada contractului cu Dacia. Acestea vor primi 240.000 de lei, în cazul în care vor dori să plece în această campanie inițiată de companie.

Conducerea companiei a anunțat sindicatele la finalul anului trecut că intenționează să reducă producția în 2026, într-un context mai amplu, în care cererea de automobile este în scădere iar efectele noilor ținte de emisii ar putea pune presiune pe mixul de producție al grupului Renault.

Numărul de angajați din uzina Dacia este în continuare de aproximativ 11.000 de persoane, deși gradul de robotizare al uzinei a crescut foarte mult în ultimii ani, la circa 60%.

Dacia este parte a grupului Renault și este unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul de stat al României, clasându-se constant în top 10 companii din România.

Citește și:

Producția de autoturisme Lada se așteaptă să scadă cu 40% în acest an. Brandul rusesc fabrică acum mai puțin decât Dacia, la Mioveni

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
4
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masini second hand intr-o parcare
Românii preferă mașinile la mâna a doua: șapte din zece autoturisme înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand
Saudi Arabia Dakar Rally
Dacia câștigă Raliul Dakar. Nasser Al-Attiyah, campion pentru a șasea oară
FABRICA DACIA
Amenzi uriașe pentru Dacia și Renault de la Consiliul Concurenței: câte 16, respectiv 9 milioane de euro. Motivul sancțiunilor
Lada
Producția de autoturisme Lada se așteaptă să scadă cu 40% în acest an. Brandul rusesc fabrică acum mai puțin decât Dacia, la Mioveni
dacia duster pick-up
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a închiriat 17 mașini pick-up. Explicația Executivului
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la...
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea...
Președintele Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, convorbire cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului...
vila aviatorilor
Nereguli identificate în cheltuielile la vila care ar fi fost...
Ultimele știri
Jalonul din PNRR privind pensiile magistraților, neîndeplinit. Bolojan: Voi informa CCR. Probabilitatea să pierdem banii e foarte mare
Pachetul privind reforma administrației va fi adoptat săptămâna viitoare, anunță Bolojan. Metoda recomandată de Ministerul Justiției
Parlamentul European reia lucrul la acordul comercial al UE cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Joao Paulo a primit răspunsul cu câteva ore înainte de FCSB – FC Botoșani. Ce se întâmplă cu ultimul transfer...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Cutremur la echipa din SuperLiga după ultimul eșec! Ambii antrenori au fost dați afară!
Adevărul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”