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Video Dependența de telefon, „boala” secolului. Românii petrec aproape trei luni din an pe internet. Avertismentul experților

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tineri dependenti de telefonul mobil
Tinerii din România ajung să stea chiar peste cinci ore zilnic pe aplicații de comunicare și divertisment, conform unui studiu ANCOM. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Pierdem aproape trei luni din an navigând pe internet, arată datele unui studiu ANCOM. Cel mai rău la acest capitol stau tinerii, unde dependența de tehnologie e evidentă. Aceștia petrec chiar și peste cinci ore pe zi pe aplicații pentru comunicare, divertisment sau informare. Specialiștii vorbesc despre riscuri atât în cazul adulților, cât și al copiilor, de la lipsa de atenție, până la capacitate scăzută de concentrare și probleme cu somnul.

Intrăm pe internet pentru un mesaj, un clip amuzant sau doar câteva minute de scroll, dar timpul trece fără să ne dăm seama.

„Șase ore și 23 de minute, un record personal și negativ în același timp, recunosc. Sunt datele extrase de pe telefonul meu mobil. Un studiu realizat la comanda ANCOM arată că, în medie, românii petrec pe internet într-o zi 4 ore și 19 minute, iar dacă ne punem să facem calcule, situația devine mult mai interesantă”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Patru ore și 19 minute în fiecare zi înseamnă peste 30 de ore într-o săptămână. Într-o lună, timpul acumulat trece de 5 zile, iar într-un an ajunge la aproximativ două luni petrecute online. Pentru cei mai tineri, timpul ajunge la aproape trei luni pe an.

„Astăzi am stat o oră și 3 minute, toată săptămâna 3 ore. Mi se pare că nu mai pot să trăiesc fiecare lucru foarte profund când îmi pierd timpul pe telefon și cumva îmi distrage atenția de la ce am eu de făcut”, mărturisește o tânără.

„În anumite situații trebuie să faci ceva, dar te distrage telefonul foarte mult”, completează altcineva.

96% dintre participanții la studiu spun că folosesc internetul pentru comunicare, 92% pentru divertisment și tot atâția pentru social media. Specialiștii fac diferența între utilizarea frecventă și cea problematică.

„Putem deveni mai puțin toleranți la activitățile care presupun atenție susținută, răbdare și efort mental. Somnul este și el afectat, mai ales atunci când folosim telefonul înainte de culcare. Dacă simțim că nu ne mai putem opri, deși ne propunem acest lucru, atunci avem un semnal de alarmă”, explică psihologul Adina Burghel.

Pentru copii și adolescenți apare și problema controlului online.

„Lumea nu este cea a validărilor printr-un like. Vârsta de 10, 11, 12 ani este revoltător de mică pentru a avea validările false pe care ți le dă social media”, atrage atenția Mihai Gafencu, președinte „Salvați Copiii” Timiș.

Cercetarea a fost realizată la comanda ANCOM, în august și septembrie 2026, prin interviuri online. Au răspuns 1.450 de persoane cu vârsta de cel puțin 14 ani, care au utilizat platforme online în ultimele 12 luni.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

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