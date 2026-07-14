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După ce a scăpat de controlul judiciar, Viorel Pașca cere întoarcerea persoanelor relocate: „Sunt dispus să intrăm în legalitate”

Data publicării:
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Foto: Inquam Photos / George Calin
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Din articol
Mesajul vine la o zi după ce Curtea de Apel București l-a lăsat în libertate Pîslaru: „A refuzat cu obstinație” să intre în legalitate

Viorel Pașca, aflat în centrul anchetei DIICOT privind rețeaua de azile ilegale din Bihor, le cere autorităților să permită întoarcerea persoanelor relocate în urma intervenției procurorilor și afirmă că este dispus să intre în legalitate. Mesajul vine la o zi după ce Curtea de Apel București a decis definitiv ca el, soția sa, cei trei fii și coordonatoarea activității centrelor să fie cercetați în libertate, fără control judiciar, deși procurorii îl acuză că a coordonat un grup infracțional organizat care ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile.

Într-un mesaj publicat pe Facebook și adresat ministrului Sănătății, ministrului Muncii, conducerilor ANPIS, AJPIS, DSP, DGASPC și Consiliului Județean Bihor, Viorel Pașca susține că o parte dintre persoanele evacuate din imobilele din Dumbrava și Tinca sunt ținute împotriva voinței lor și solicită ca acestea să fie readuse în locurile unde locuiau înainte de intervenția DIICOT.

„Având în vedere cele întâmplate în aceste zile cu bolnavii de la Dumbrava, inclusiv că o parte dintre ei sunt ținuți împotriva voinței lor în anumite locuri, deși au domiciliul în Dumbrava sau Tinca, vă rog să luați măsurile ce se impun pentru ca aceștia să poată reveni acolo unde locuiesc de fapt și de drept și unde doresc să locuiască”, a transmis Pașca.

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În același mesaj, acesta a afirmat că este pregătit să colaboreze cu autoritățile pentru autorizarea activității desfășurate în mai multe imobile din Dumbrava și Incești: „Având în vedere situația disperată a acestor oameni și a multor altora ca ei, precum și datoria și interesul dumneavoastră pentru a aduce un plus de mai bine în viața lor, aștept să mă informați despre data și locul în care ne putem întâlni pentru a discuta modul în care vom soluționa această problemă. Dacă doriți, puteți veni la Dumbrava pentru a vedea și discuta la fața locului despre condițiile și măsurile ce se impun în acest sens”.

Citește și: VIDEO Azilele din Bihor: Viorel Pașca, familia lui și coordonatoarea azilelor vor fi cercetați în libertate. Decizia Curții de Apel București

Mesajul vine la o zi după ce Curtea de Apel București l-a lăsat în libertate

Apelul public al lui Viorel Pașca este făcut la numai o zi după ce Curtea de Apel București a respins definitiv contestația procurorilor DIICOT, care cereau arestarea preventivă a lui Pașca, a soției sale, a celor trei fii și a coordonatoarei activității centrelor. Instanța a admis însă contestațiile formulate de membrii familiei Pașca și a înlăturat inclusiv măsura controlului judiciar dispusă anterior de Tribunalul București.

„Respinge ca nefondată contestaţia formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti. Admite contestaţiile formulate de contestatorii inculpaţi împotriva încheierii din data de 02.07.2026 (...) Înlătură dispoziţia privind luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţi”, se arată în minuta Curții de Apel București. Hotărârea este definitivă.

Anterior, Tribunalul București a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile și a dispus cercetarea celor șase sub control judiciar, măsură eliminată ulterior de Curtea de Apel.

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează destructurarea unui grup infracțional organizat despre care anchetatorii susțin că a funcționat din anul 2020 și care ar fi exploatat vulnerabilitatea unor persoane în vârstă, a persoanelor cu dizabilități psihice și a oamenilor fără adăpost.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită de Viorel-Teodor Pașca împreună cu soția și cei trei fii ai săi și ar fi funcționat sub paravanul Asociației „Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă”, prezentată public drept organizație umanitară, dar care, în realitate, nu deținea licențele legale necesare pentru furnizarea de servicii sociale sau medicale.

Anchetatorii susțin că sute de persoane vulnerabile, vârstnici, persoane cu dizabilități psihice grave și oameni fără adăpost, ar fi fost transformate în simple „surse de venit”, fiind exploatate sub aparența unei activități caritabile.

În timpul perchezițiilor, autoritățile au mobilizat un dispozitiv fără precedent pentru preluarea și evaluarea victimelor. Au fost trimise în teren 16 ambulanțe SMURD, 30 de autospeciale pentru transport victime multiple, 34 de microbuze pentru transportul persoanelor și 36 de autospeciale de intervenție, iar la operațiune au participat medici, psihologi, specialiști în consilierea victimelor și reprezentanți ai Institutului Național de Medicină Legală, ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și ai inspectoratelor pentru situații de urgență.

Citește și: Dosarul azilelor ilegale: Cum acționa rețeaua condusă de Pașca. Ce se întâmpla cu veniturile persoanelor vulnerabile

Pîslaru: „A refuzat cu obstinație” să intre în legalitate

Declarațiile lui Viorel Pașca potrivit cărora este acum dispus să intre în legalitate sunt în contradicție cu cele făcute la finalul lunii iunie de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Acesta a declarat că îl cunoaște pe Pașca încă din anul 2016 și că, în perioada în care conducea Ministerul Muncii în Guvernul Cioloș, a cerut autorităților să îl sprijine pentru autorizarea activității, nu să îl sancționeze.

„Nu este rolul meu să comentez decizia DIICOT. Este o anchetă derulată de mai multe luni de zile care și-a urmat cursul. Dar trebuie spus că nimeni nu poate lua pe persoană fizică în îngrijire sute de bătrâni vulnerabili. Chiar dacă are bune intenții și chiar dacă era clar că statul nu avea capacitatea necesară de a se ocupa cum trebuie”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, soluția propusă încă din 2016 era licențierea activității și funcționarea într-un cadru legal, însă aceasta ar fi fost refuzată de Viorel Pașca.

„Nu să îl amendăm, ci să îl ajutăm cu o procedură destul de stufoasă și birocratică. Soluția era licențierea activității și funcționarea într-un cadru legal clar, cu standarde, verificări și responsabilități asumate. Acest lucru a fost refuzat cu obstinație de persoana respectivă, pe motiv că activitatea era desfășurată ca persoană fizică. Prioritatea noastră este siguranța persoanelor vulnerabile aflate acolo, relocarea lor în condiții adecvate și sprijinirea autorităților competente în clarificarea completă a situației. Acolo unde sunt îngrijite persoane vulnerabile, trebuie să existe empatie, dar și responsabilitate, standarde și control ferm”, a transmis ministrul interimar al Muncii.

Citește și: Cazul azilelor ilegale: Dragoș Pîslaru spune că Viorel Pașca a refuzat încă din 2016 să intre în legalitate. Reacția ministrului Muncii

Editor : A.D.

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