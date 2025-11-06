Live TV

Video Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri. Facturile au crescut cu aproape 70%, prețurile cu 10%

Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.

Creșterile salariale nu mai țin pasul cu scumpirile din ultimele luni. Facturile la energie sunt cu aproape 70% mai mari față de anul trecut, iar prețurile la alimente și servicii au urcat cu până la 10%. Deși salariul mediu net a crescut la 5.387 de lei, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar pentru mulți, coșul zilnic a devenit o provocare. Într-un nou experiment, Digi24 analizează cum s-a schimbat nivelul de trai, pe ce se duc acum banii și la ce renunță oamenii pentru a face față valului de scumpiri.

Salariul mediu net a ajuns, în august 2025, la 5.387 de lei, în creștere cu 4% față de aceeași lună a anului trecut, când era de 5.158 de lei. În termeni reali însă, românii nu simt că au mai mulți bani: puterea de cumpărare este mai mică cu 5%, potrivit calculelor economiștilor.

De vină este inflația, care a urcat la 9,9% în septembrie, dar și creșterea taxelor. Produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 7,9%, cele nealimentare cu 11,1%, iar serviciile cu 10,4%.

Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la facturile de energie, unde costurile au urcat cu 69% în septembrie 2025, comparativ cu anul trecut, după încheierea schemei de plafonare. Românii au plătit deja facturi duble față de anul trecut și se tem de sezonul rece, când dările ar putea fi și mai mari.

Scumpirile la combustibili au adâncit și mai mult presiunea pe buget. După majorarea accizelor, prețul benzinei a depășit 7,47 lei litrul, iar motorina a ajuns la 7,78 lei litrul.

Pentru a înțelege concret cât de mult s-a schimbat traiul de zi cu zi, Digi24 a pornit un experiment: vom vedea cât costă astăzi un coș de cumpărături cu produse de bază, cum arată facturile pentru utilități și câți bani mai pot economisi românii la final de lună.

Pe parcursul zilei, Digi24 va discuta cu specialiști și cu oameni obișnuiți despre cum s-au adaptat la scumpiri, ce au tăiat de pe lista de cumpărături și ce planuri își fac pentru finalul de an.

