Fraudă de 2,7 milioane de lei la Bistriţa: doi administratori de firme, reţinuţi de poliţie

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud au desfăşurat percheziţii în judeţele Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare, într-un dosar penal privind presupuse infracţiuni economice. În urma investigaţiilor, două persoane au fost reţinute şi, ulterior, plasate sub control judiciar.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Române, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada octombrie 2018 – iulie 2026, un bărbat de 57 de ani şi o femeie de 51 de ani, ambii din Bistriţa, în calitate de asociaţi şi administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi administrat în mod fraudulos activitatea firmelor şi şi-ar fi însuşit ilegal, în mod repetat, sume de bani din fondurile acestora.

Pentru a justifica retragerile de fonduri, cei doi ar fi întocmit documente justificative false, prin crearea unui circuit comercial fictiv şi prin evidenţierea unor împrumuturi nereale acordate societăţilor.

Ulterior, aceste documente ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmelor şi utilizate în declaraţiile fiscale, generând, potrivit anchetatorilor, un prejudiciu total estimat la peste 2,7 milioane de lei.

Şapte mandate de percheziţie şi trei mandate de aducere

„La data de 23 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus reţinerea a două persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni din sfera economică. La aceeaşi dată, poliţiştii au pus în aplicare şapte mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane şi sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare. În urma percheziţiilor, poliţiştii au pus în executare trei mandate de aducere, fiind totodată ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri şi bunuri cu valoare probatorie. Ca urmare a activităţilor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au aplicat şi măsura sechestrului asigurator pe mai multe bunuri şi conturi bancare, în vederea acoperirii întregului prejudiciu cauzat prin comiterea faptelor”, precizează comunicatul de presă al IPJ Bistriţa-Năsăud, transmis sâmbătă AGERPRES.

Control judiciar pentru 60 de zile

În urma probatoriului administrat, poliţiştii au dispus reţinerea celor două persoane pentru 24 de ore. În cursul zilei de vineri, acestea au fost prezentate magistraţilor, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud, precum şi al poliţiştilor din cadrul structurilor de Investigare a Criminalităţii Economice şi Acţiuni Speciale ale IPJ Satu Mare.

Reprezentanţii IPJ Bistriţa-Năsăud precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

Editor : Ana Petrescu