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Video Explicațiile meteorologilor despre valul de furtuni și de când revine canicula. Sunt așteptate 38-40 de grade

Data publicării:
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Foto. Profimedia
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După furtunile care au lovit bună parte din țară, meteorologii anunță un început de săptămână cu temperaturi aproape de pragul caniculei. Potrivit directorului de prognoză ANM Florinela Georgescu, căldura va reveni chiar de mâine, urmând ca temperaturile să ajungă chiar și la 40 de grade. 

 

„După episodul cu vreme rece pe care l-am traversat în ultimele zile, de astăzi vremea începe să se încălzeasca. A fost o răcire de scurtă durată, așa cum se întâmplă vara, iar încălzirea va fi una destul de rapidă. Astăzi așteptăm maxime generale între 24 și 28 de grade. Iar de mâine, în partea de vest a țării este posibil să ajungem la 30 - 31 de grade. 

În restul țării de asemenea urmând ca temperaturile să crească cu 2-3 grade. Iar de luni încolo așteptăm un nou val de căldură. Va fi o creștere constantă pe parcursul săptămânii. Nu este exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38 sau chiar 40 de grade. Semnalele deocamdată sunt că zonele cele mai afectate ar fi tot cele de Vest Nu este neobișnuit pentru sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. E perioada din an în care înregistrăm temperaturile cele mai înregistrate”, a explicat directorul de prognoză ANM Florinela Georgescu, pentru Digi24.

Întrebată despre posibilitatea unor noi furtuni, directorul ANM nu a exclus această posibilitate, însă șansele vor scădea cu fiecare zi în care se va instala valul de căldură. 

„Instabilitatea atmosferică nu va lipsi în următoarele 2-3 zile dar e posibil pe măsură ce valul de căldura se va instala, precipitațiile să fie tot mai puține. La mijlocul săptămânii spre weekendul viitor. Mâine seară din nou dinspre partea de vest a teritoriului vom avea un episod cu instabilitate atmosferică”, a mai explicat Florinela Georgescu. 

 

Editor : I.B.

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