România va informa aliații și UE după cele două drone doborâte. Oana Țoiu: Granițele țării noastre nu sunt negociabile

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, sâmbătă, că România își apără spațiul aerian și va împărtăși concluziile anchetelor privind cele două drone care au încălcat spațiul aerian național cu aliații NATO și partenerii din Uniunea Europeană.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, după ce, sâmbătă dimineață, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă în zona Deltei Dunării, al doilea astfel de incident înregistrat în decurs de 48 de ore.

Șefa diplomației române subliniază că este pentru a doua oară în două zile când un pilot român de F-16 interceptează și distruge o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României.

„Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național”, a scris Oana Țoiu, sâmbătă pe X.

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Potrivit acesteia, incidentul de sâmbătă a avut loc în Delta Dunării.

„În această dimineață, drona a fost interceptată și distrusă în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 kilometri vest de Sfântu Gheorghe”, a adăugat ea.

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Referire la drona Shahed doborâtă la Padina

Oana Țoiu amintește și concluziile comunicate de Parchetul General în cazul incidentului de vineri, când o dronă a fost doborâtă în apropiere de Padina, județul Buzău.

„Știm acum mai multe și despre interceptarea de vineri. Parchetul General a confirmat că drona doborâtă lângă Padina era de tip Shahed, același tip de dronă pe care Rusia îl lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei”, mai scrie Țoiu.

„Nu este un accident, ci un tipar”

Ministra susține că cele două incidente produse în doar 48 de ore nu reprezintă cazuri izolate.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, ci un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, interceptare, protejarea cetățenilor noștri și transparență deplină față de aliații noștri”, a subliniat aceasta.

În finalul mesajului, Oana Țoiu transmite că România își apără ferm frontierele și că rezultatele investigațiilor vor fi comunicate aliaților și partenerilor europeni.

„Le mulțumesc piloților noștri și Forțelor Armate Române pentru că demonstrează că spațiul nostru aerian este apărat”, a completat Oana Țoiu.

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„Granițele României nu sunt negociabile. Vom împărtăși concluziile ambelor investigații cu aliații noștri și cu partenerii din Uniunea Europeană”, a conchis ministra Afacerilor Externe.

Editor : Ana Petrescu