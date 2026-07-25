Live TV

România va informa aliații și UE după cele două drone doborâte. Oana Țoiu: Granițele țării noastre nu sunt negociabile

Data publicării:
Oana Țoiu
Oana Țoiu. Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Referire la drona Shahed doborâtă la Padina „Nu este un accident, ci un tipar”

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, sâmbătă, că România își apără spațiul aerian și va împărtăși concluziile anchetelor privind cele două drone care au încălcat spațiul aerian național cu aliații NATO și partenerii din Uniunea Europeană.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, după ce, sâmbătă dimineață, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă în zona Deltei Dunării, al doilea astfel de incident înregistrat în decurs de 48 de ore.

Șefa diplomației române subliniază că este pentru a doua oară în două zile când un pilot român de F-16 interceptează și distruge o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României.

„Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național”, a scris Oana Țoiu, sâmbătă pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acesteia, incidentul de sâmbătă a avut loc în Delta Dunării.

„În această dimineață, drona a fost interceptată și distrusă în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 kilometri vest de Sfântu Gheorghe”, a adăugat ea.

Citește și: MApN: Drona de la Sfântu Gheorghe a fost distrusă de același pilot român de F-16 care a doborât drona la Buzău

Referire la drona Shahed doborâtă la Padina

Oana Țoiu amintește și concluziile comunicate de Parchetul General în cazul incidentului de vineri, când o dronă a fost doborâtă în apropiere de Padina, județul Buzău.

„Știm acum mai multe și despre interceptarea de vineri. Parchetul General a confirmat că drona doborâtă lângă Padina era de tip Shahed, același tip de dronă pe care Rusia îl lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei”, mai scrie Țoiu.

„Nu este un accident, ci un tipar”

Ministra susține că cele două incidente produse în doar 48 de ore nu reprezintă cazuri izolate.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, ci un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, interceptare, protejarea cetățenilor noștri și transparență deplină față de aliații noștri”, a subliniat aceasta.

În finalul mesajului, Oana Țoiu transmite că România își apără ferm frontierele și că rezultatele investigațiilor vor fi comunicate aliaților și partenerilor europeni.

„Le mulțumesc piloților noștri și Forțelor Armate Române pentru că demonstrează că spațiul nostru aerian este apărat”, a completat Oana Țoiu.

Citește și: Parchetul, noi precizări după incidentul cu drona Shahed doborâtă la Padina. Ce urmează în anchetă

„Granițele României nu sunt negociabile. Vom împărtăși concluziile ambelor investigații cu aliații noștri și cu partenerii din Uniunea Europeană”, a conchis ministra Afacerilor Externe.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
putin
3
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
Viorel scripcariu a o sedinta
4
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
aeronava f-16
5
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
Daniela Roba a auzit ce a spus din închisoare soțul care a desfigurat-o cu ciocanul și nu a mai rezistat: ”E ireal așa ceva!”
Digi Sport
Daniela Roba a auzit ce a spus din închisoare soțul care a desfigurat-o cu ciocanul și nu a mai rezistat: ”E ireal așa ceva!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
„Românii trebuie să ştie un lucru”. Mesajul șefului Statului Major după doborârea celei de-a doua drone în spațiul aerian național
dan dungaciu 2
Reacția AUR, după ce Armata a doborât două drone în două zile: „Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă”
drapelul nato langa steaguri nationale
O stagiară la NATO a fost arestată pentru spionaj, la cartierul general strategic din Belgia
drona sahed reuters
Parchetul, noi precizări după incidentul cu drona Shahed doborâtă la Padina. Ce urmează în anchetă
avion f-16
Mesajul NATO despre drona doborâtă în România. Alianța transmite că o anchetă este în desfășurare
Recomandările redacţiei
F-16 Romania
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în două zile...
756342285_1850146102909523_8555405522948454980_n
MApN: Drona de la Sfântu Gheorghe a fost distrusă de același pilot...
radu miruta
Primul mesaj al ministrului interimar al Apărării după doborârea...
ICMB
„Cel mai periculos scenariu” în Orientul Mijlociu: De ce acordul...
Ultimele știri
Renumitul traficant de droguri „El Diablo” a fost prins în Costa Rica. Recompensa uriașă pusă de SUA pe capul său
Efectele reînarmării Europei: Unul din cei mai mari producători de armament anunță că își dublează producția
După interzicerea Pride Oradea, părinții persoanelor LGBTI cer sprijinul Ursulei von der Leyen
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
Fanatik.ro
„Bîrligea şi filmul”. Marcel Puşcaş, necruţător cu golgheterul FCSB după dansul cu soţia de pe gazon
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Ilie Bolojan a decis: Dinamo București preia imobile de zeci de milioane de euro din patrimoniul unui club...
Adevărul
Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din tenis s-a evaporat peste noapte. A ajuns la...
Playtech
Obiectul montat pe holul blocului care poate aduce amendă și trebuie demontat. Ce verifică pompierii
Unt222itled
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 25 iulie
Digi Sport
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei...
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
„Cel mai bine păstrat secret din Europa”. Insula spectaculoasă din Italia, alternativa ieftină la Coasta...
Newsweek
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
Digi FM
Ce se întâmpla cu adevărat în casa Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu. Fosta bonă a Irinei Columbeanu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...