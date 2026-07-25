Live TV

Virgil Popescu, replică după ce AUR a contestat intervenția în cazul dronei doborâte: „Simioane, sunt trimise de prietenul tău, Putin”

Data actualizării: Data publicării:
George Simion îl agresează pe Virgil Popescu în Parlament.
George Simion a introdus violența în Parlamentul României. Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Dronele sunt trimise de prietenul tău, Putin. Sau de stăpânul tău” Acuzații privind voturile AUR pe teme de apărare Întrebarea adresată lui George Simion

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu l-a atacat sâmbătă pe George Simion, după ce două drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României și l-a acuzat că evită să condamne Rusia și că îl apără pe Vladimir Putin, pe care l-a numit „prietenul” sau chiar „stăpânul” liderului AUR.

„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spațiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineață, încă una. Armata a reacționat, le-a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu și partidul tău ați găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituțiile, ministerul Apărării, guvernul, armata”, a scris Virgil Popescu, sâmbătă pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit liberalului, liderul AUR evită să indice Rusia drept responsabilă pentru incidentele din spațiul aerian românesc și pentru războiul din Ucraina.

„Nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona, Simioane. Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituțiilor statului român”, a afirmat europarlamentarul PNL.

Citește și: A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în două zile consecutive. Anunțul președintelui Nicușor Dan

„Dronele sunt trimise de prietenul tău, Putin. Sau de stăpânul tău”

În continuare, Popescu a susținut că dronele care au pătruns în spațiul aerian al României sunt de fabricație rusească și l-a acuzat pe George Simion că ar avea o relație de apropiere cu președintele rus Vladimir Putin.

„Îți dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricație română. Sunt rusești. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ți-am tot zis că relația pare mai degrabă într-un singur sens”, a scris liberalul.

Virgil Popescu a mai spus că responsabilitatea pentru aceste incidente aparține Rusiei, nu autorităților române.

„Nu e vina Armatei. Nu e vina Guvernului. Nu e vina lui Nicușor Dan. Nu e «provocare internă», cum sugerați voi de fiecare dată când Rusia testează spațiul aerian NATO. E Rusia, aceeași Rusie care bombardează orașe ucrainene de ani de zile și care acum trimite drone tot mai des deasupra teritoriului românesc”, a afirmat acesta.

Acuzații privind voturile AUR pe teme de apărare

Europarlamentarul PNL a susținut, de asemenea, că AUR s-a opus unor măsuri privind întărirea apărării spațiului aerian.

„Te plângi că n-avem dotări militare corespunzătoare. Păi nu-i mai lua pe români de proști, Simioane, că tot voi sunteți cei care ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele care ne intră în spațiul aerian. Tot voi ați numit programul SAFE «cedare către străini», programul prin care România primește sprijin real pentru apărarea spațiului aerian. Între timp, dronele rusești ajung la Buzău”, a spus Virgil Popescu.

Citește și: Reacția AUR, după ce Armata a doborât două drone în două zile: „Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă”

Întrebarea adresată lui George Simion

În încheierea mesajului, liberalul i-a adresat o întrebare liderului AUR și a ironizat, printr-un post-scriptum, ceea ce a numit „narațiuni” inspirate din propaganda Kremlinului.

„Întrebarea mea pentru tine, Simioane: «când o dronă rusească intră în țara ta, a cui e vina? Tot a Guvernului român? Sau, pentru prima dată, ai curajul să spui numele adevăratului vinovat, stăpânul tău, Putin?»”, a transmis Virgil Popescu.

Totodată, acesta a adăugat: „Aștept cu nerăbdare următoarea narațiune preluată din manualul de propagandă al Kremlinului”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
Viorel scripcariu a o sedinta
2
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
putin
4
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
aeronava f-16
5
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil
Digi Sport
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona sahed reuters
Parchetul, noi precizări după incidentul cu drona Shahed doborâtă la Padina. Ce urmează în anchetă
Traffic on Nevsky Prospect.
Presa rusă a scris despre închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg
vladimir putin
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește o mobilizare în această toamnă: „Putin intenționează să extindă acest război”
Alexandru muraru
Un lider PNL acuză un plan „disperat și mârșav pentru a bloca România”: „PSD foloseşte instanţele ca instrument de negociere politică”
President Putin On Working Visit To Irkutsk Region, Russia
Într-o rară călătorie în afara Moscovei, Vladimir Putin vizitează o uzină de aviație din Siberia
Recomandările redacţiei
756342285_1850146102909523_8555405522948454980_n
MApN: Drona de la Sfântu Gheorghe a fost distrusă de același pilot...
F-16 Romania
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în două zile...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
„Românii trebuie să ştie un lucru”. Mesajul șefului Statului Major...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Explicațiile meteorologilor despre valul de furtuni și de când revine...
Ultimele știri
România, promovată la prestigiosul festival britanic de muzică clasică BBC Proms
Fraudă de 2,7 milioane de lei la Bistriţa: doi administratori de firme, reţinuţi de poliţie
România va informa aliații și UE după cele două drone doborâte. Oana Țoiu: Granițele țării noastre nu sunt negociabile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Video halucinant: momentul în care drona este doborâtă de un avion de luptă: 'Ce e asta, mă?'
Fanatik.ro
Totul pentru Liga Campionilor! Cum joacă U Craiova cu Dinamo. Coelho schimbă toată echipa. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
De ce nu apare niciodată în public sora lui Lamine Yamal. Ce se întâmplă, de fapt, cu Baraa
Adevărul
Averea de 36 de milioane de euro a unei foste mari campioane din tenis s-a evaporat peste noapte. A ajuns la...
Playtech
Obiectul montat pe holul blocului care poate aduce amendă și trebuie demontat. Ce verifică pompierii
„El Diablo” a fost prins în Costa RIca / FOTO ElObservadorCR / X
Renumitul traficant de droguri „El Diablo” a fost prins în Costa Rica. Recompensa uriașă pusă de SUA pe capul...
Digi Sport
Daniela Roba a auzit ce a spus din închisoare soțul care a desfigurat-o cu ciocanul și nu a mai rezistat: ”E...
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
„Cel mai bine păstrat secret din Europa”. Insula spectaculoasă din Italia, alternativa ieftină la Coasta...
Newsweek
Un pensionar cu 14 ani munciți ia pensie zero lei. O persoană care nu a muncit deloc câștigă 500 lei
Digi FM
A aflat prea târziu că nu avea cancer. O femeie a murit după ce chimioterapia i-a provocat o altă boală
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...