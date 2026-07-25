Virgil Popescu, replică după ce AUR a contestat intervenția în cazul dronei doborâte: „Simioane, sunt trimise de prietenul tău, Putin”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu l-a atacat sâmbătă pe George Simion, după ce două drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României și l-a acuzat că evită să condamne Rusia și că îl apără pe Vladimir Putin, pe care l-a numit „prietenul” sau chiar „stăpânul” liderului AUR.

„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spațiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineață, încă una. Armata a reacționat, le-a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu și partidul tău ați găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituțiile, ministerul Apărării, guvernul, armata”, a scris Virgil Popescu, sâmbătă pe Facebook.

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Potrivit liberalului, liderul AUR evită să indice Rusia drept responsabilă pentru incidentele din spațiul aerian românesc și pentru războiul din Ucraina.

„Nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona, Simioane. Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituțiilor statului român”, a afirmat europarlamentarul PNL.

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„Dronele sunt trimise de prietenul tău, Putin. Sau de stăpânul tău”

În continuare, Popescu a susținut că dronele care au pătruns în spațiul aerian al României sunt de fabricație rusească și l-a acuzat pe George Simion că ar avea o relație de apropiere cu președintele rus Vladimir Putin.

„Îți dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricație română. Sunt rusești. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ți-am tot zis că relația pare mai degrabă într-un singur sens”, a scris liberalul.

Virgil Popescu a mai spus că responsabilitatea pentru aceste incidente aparține Rusiei, nu autorităților române.

„Nu e vina Armatei. Nu e vina Guvernului. Nu e vina lui Nicușor Dan. Nu e «provocare internă», cum sugerați voi de fiecare dată când Rusia testează spațiul aerian NATO. E Rusia, aceeași Rusie care bombardează orașe ucrainene de ani de zile și care acum trimite drone tot mai des deasupra teritoriului românesc”, a afirmat acesta.

Acuzații privind voturile AUR pe teme de apărare

Europarlamentarul PNL a susținut, de asemenea, că AUR s-a opus unor măsuri privind întărirea apărării spațiului aerian.

„Te plângi că n-avem dotări militare corespunzătoare. Păi nu-i mai lua pe români de proști, Simioane, că tot voi sunteți cei care ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele care ne intră în spațiul aerian. Tot voi ați numit programul SAFE «cedare către străini», programul prin care România primește sprijin real pentru apărarea spațiului aerian. Între timp, dronele rusești ajung la Buzău”, a spus Virgil Popescu.

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Întrebarea adresată lui George Simion

În încheierea mesajului, liberalul i-a adresat o întrebare liderului AUR și a ironizat, printr-un post-scriptum, ceea ce a numit „narațiuni” inspirate din propaganda Kremlinului.

„Întrebarea mea pentru tine, Simioane: «când o dronă rusească intră în țara ta, a cui e vina? Tot a Guvernului român? Sau, pentru prima dată, ai curajul să spui numele adevăratului vinovat, stăpânul tău, Putin?»”, a transmis Virgil Popescu.

Totodată, acesta a adăugat: „Aștept cu nerăbdare următoarea narațiune preluată din manualul de propagandă al Kremlinului”.

Editor : Ana Petrescu