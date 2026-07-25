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Reacția AUR, după ce Armata a doborât două drone în două zile: „Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă”

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Dan Dungaciu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat sâmbătă, după ce Armata a doborât o nouă dronă intrată în spațiul aerian al României, că aceste incidente „se vor intensifica” și că invocarea NATO „este ridicolă”. Liderul AUR afirmă că problema este politică și că România are „conducători mediocri”, care slăbesc statul.

„Dronele nu vor înceta să vină în România şi „accidentele” se vor intensifica. De fiecare dată ni se spune că armata română nu „are ce-i trebuie” şi că nu poate face faţă adecvat unei asemenea situaţii. Problema este politică: de ce nu are şi de ce miliarde de euro împrumutate se duc acolo unde nevoile armatei nu sunt stringente şi nu acolo unde, de fiecare dată când apar asemenea incidente, se văd periculos găurile din sistem?”, a declarat Dan Dungaciu, potrivit unui comunicat AUR, în care mai afirmă că „războiul din Ucraina este pe escaladare, şi nu are în acest moment soluţie diplomatică”.

„Invocarea de fiecare dată a NATO este ridicolă: NATO nu poate intra într-un război de fiecare dată când se petrec aceste incidente. Noi putem invoca, politic, Articolul 5, dar NATO ne arată, militar, Articolul 3, care zice aşa: „Pentru a realiza mai eficient obiectivele prezentului Tratat, părţile, acţionând individual şi împreună, prin eforturi proprii continue şi eficiente şi prin ajutor reciproc, îşi vor menţine şi dezvolta capacitatea individuală şi colectivă de a rezista unui atac armat”. De trei ani de zile, cel puţin, războiul din Ucraina este marcat decisiv de apariţia dronelor. Ce a făcut decidentul politico-strategic din România până acum?”, a mai spus liderul AUR.

Potrivit lui Dungaciu, „criza de încredere din sistem nu contribuie în niciun fel la liniştirea publicului. Un stat nu se apără doar cu armele fizice, ci şi cu încredere. Încredere în instituţii, încredere în armată, încredere în lideri”.

„Perpetuarea crizei politice curente şi mediocritatea ardentă a actualilor conducători nu fac decât să slăbească statul român în faţa unei confruntări militare care, indirect, ne va afecta şi care nu se va ostoi curând la graniţele României. În plus, situaţia post-conflict se desenează în culori sumbre pentru România.

Nu poţi acoperi asta mediatic nici măcar cu piloţi tineri, excelent pregătiţi şi capabili să doboare dronele ruseşti care ajung în spaţiul nostru aerian!”, a mai declarat prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu.

O nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață de un pilot român de F-16, a anunțat președintele Nicușor Dan. Este vorba despre o dronă interceptată în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe, în proximitatea graniței cu Ucraina.

Acesta este al doilea incident în două zile consecutive, după ce vineri același pilot a doborât deasupra județului Buzău o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

Editor : B.P.

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