Renumitul traficant de droguri „El Diablo” a fost prins în Costa Rica. Recompensa uriașă pusă de SUA pe capul său

Poliţia din Costa Rica l-a arestat, vineri, pe cel mai căutat traficant de droguri din ţară, Alejandro Arias Monge (alias „El Diablo”), în cadrul unei operaţiuni soldate cu un mort şi opt răniţi, au anunţat autorităţile, citate de AFP.

„El Diablo”, pentru capul căruia Statele Unite oferiseră o recompensă de 500.000 de dolari, a fost capturat vineri dimineaţă la Rio Frio, în provincia Heredia (nord-est), a declarat în cadrul unei conferinţe de presă procurorul general al Costa Rica, Carlos Diaz.

Diaz a explicat că Arias a fost reţinut într-o proprietate rurală în timpul unei întâlniri cu liderii altor organizaţii criminale, dintre care unul, Roney Rios, a fost ucis în timpul confruntării cu forţele de ordine, iar altul, Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", a fost arestat.

Opt poliţişti au fost răniţi în timpul operaţiunii, în cursul căreia s-au tras aproximativ 2.500 de focuri de armă, a precizat acesta.

Arias, Rios şi Pérez erau „cele trei persoane cele mai căutate din ţară”, a declarat procurorul, potrivit căruia organizaţiile acestora au la activ aproximativ 360 de asasinate.

Ambasada Statelor Unite la San José a felicitat imediat autorităţile din Costa Rica. „Era şeful unei violente organizaţii criminale transnaţionale şi cel mai căutat fugar din Costa Rica”, a scris ambasada într-un comunicat, reamintind că Alejandro Arias Monge este urmărit de justiţia americană pentru trafic de droguri, furt, asasinate şi spălare de bani.

„El Diablo” era căutat de aproximativ zece ani. Autorităţile costaricane îl suspectează că s-ar fi refugiat o perioadă în ţara vecină, Nicaragua.

În ultimii ani, Costa Rica a încetat să mai fie cea mai sigură ţară din America Centrală din cauza traficului de stupefiante. În 2025, a înregistrat o rată de 16,8 omucideri la 100.000 de locuitori.

Editor : I.B.