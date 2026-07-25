„Românii trebuie să ştie un lucru”. Mesajul șefului Statului Major după doborârea celei de-a doua drone în spațiul aerian național

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat sâmbătă că, de fiecare dată când spaţiul aerian al ţării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra. Declarația lui vine după ce militarii români au doborât o nouă dronă lângă Sfântu Gheorghe, șeful Armatei precizând că misiunea a fost îndeplinită „cu calm, precizie şi respect pentru ceea ce contează cel mai mult: siguranţa oamenilor”.

„Românii trebuie să ştie un lucru: de fiecare dată când spaţiul aerian al ţării este încălcat, militarii sunt deja acolo pentru a-l apăra. În mai puţin de 24 de ore, acelaşi echipaj de F-16 al Forţelor Aeriene Române a doborât o altă dronă care a încălcat spaţiul aerian al României. O misiune îndeplinită cu calm, precizie şi respect pentru ceea ce contează cel mai mult: siguranţa oamenilor. Le mulţumesc tuturor militarilor care veghează, zi şi noapte, asupra cerului României. Profesionalismul lor este cea mai puternică garanţie că ne îndeplinim misiunea cu responsabilitate, alături de aliaţii noştri”, a scris Gheorghiţă Vlad pe Facebook.

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O nouă dronă a fost doborâtă la 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

„În această dimineaţă, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a scris preşedintele pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă a precizat că drona a fost doborâtă la câteva minute de la intrarea în spaţiul aerian, iar MApN a arătat că drona doborâtă sâmbătă de o aeronavă F-16 Fighting Falcon din Forţele Aeriene Române a fost lovită în condiţii de siguranţă într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

Editor : B.P.