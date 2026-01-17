Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București, după ce ar fi furat cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4. Prejudiciul este estimat la peste 10.000 de lei. El este recidivist, fiind eliberat din închisoare în decembrie 2025, și a fost identificat pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere din societatea comercială.

Momentul furtului a fost surprins de camerele de supraveghere din amanetul respectiv.

Furtul a fost din amanetul Midas cu punct de lucru în București, șos. Giurgiului nr. 131, sector 4, potrivit unor surse judiciare. Autorul este Năpârcă Gică-Alexandru, recidivist și eliberat din penitenciar în luna decembrie 2025.

Potrivit anchetatorilor, fapta ar fi fost comisă pe 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12:20, arată comunicatul de presă al Poliției Capitalei. Persoana vătămată a sesizat poliția a doua zi, iar oamenii legii au demarat verificări care au dus la identificarea suspectului, cunoscut cu antecedente de natură infracțională.

Bărbatul a fost depistat cu sprijinul polițiștilor Secției 24 și reținut pentru 24 de ore. În urma perchezițiilor și investigațiilor, trei dintre cele cinci brățări au fost recuperate, cercetările continuând pentru restituirea prejudiciului integral.

Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Autoritățile precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale nu aduce atingere prezumției de nevinovăție.

