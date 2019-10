Imaginea șocantă care prezintă cum vor arăta, peste 20 de ani, angajații care stau mult timp la birou

Cocoșați, cu mâinile și picioarele umflate și cu ochii roșii. Așa ar putea arăta peste 20 de ani angajații care lucrează foarte mult timp la birou. Cercetătorii spun că statul pe scaun ore în șir ne modifică aspectul fizic. Au făcut și o machetă la dimensiuni reale pentru a arăta efectele pe care munca statică le-ar putea avea asupra angajaților.

Emma este un manechin la dimensiuni reale, special construit, pentru a arăta modul în care corpul uman s-ar putea modifica în viitor din cauza orelor lungi petrecute pe scaun, la muncă.

„Emma ilustrează unele probleme pe care angajații le vor putea întâmpina în viitor. Așadar, Emma are spatele încovoiat, din cauza modului în care stă la birou, mușchii picioarelor ei sunt mult mai slabi, are vene varicoase, pentru că circulația sângelui nu mai este atât de bună cum era odată, ochii ei sunt mai roșii și uscați din cauza aerului”, spune Will Higham, cercetător

Peste trei mii de oameni din Franța, Germania și Regatul Unit au participat la sondajul făcut de cercetători britanici pentru a estima modul în care munca la birou va schimba corpul uman în următorii 20 de ani. Cei mai mulți dintre ei s-au plâns de dureri de ochi, de cap, de spate și de gât înțepenit. Alte probleme acuzate de participanți au fost, picioare umflate, dureri de glezne, dar și de încheieturi.

„Există patru zone de real pericol în ceea ce privește munca de birou. Avem biroul în sine, care este unul dintre cei mai mari vinovați, avem spațiul pentru birouri, mediul din birouri, calitatea aerului și altele. Al treilea este locul de muncă în sine, stresul, problemele, interacțiunea cu alți oameni și al patrulea este stilul nostru de viață, cum interacționăm nu doar la birou, ci și în drum spre sau de la birou”, spune Will Higham, cercetător.

Cercetătorii care au făcut studiul le recomandă angajaților care petrec mult timp pe scaun să ia pauze mai dese pentru a se plimba și să reducă timpul petrecut în fața calculatorului.

