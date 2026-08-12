Incendiu puternic la un depozit de uleiuri din Constanța. A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens

Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri seară, la un depozit de uleiuri din judeţul Constanţa, cuprinzând o suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi. Din cauza degajării mari de fum a fost emis un mesaj RO-Alert. Două autospeciale de la Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au sosit în sprijinul pompierilor din Constanţa.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, miercuri, pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de uleiuri, situat la ieşirea din localitatea Lumina spre Năvodari, scrie News.ro.

Iniţial, acolo s-au deplasat patru maşini de stingere şi un echipaj de prim-ajutor.



Din cauza degajării mari de fum a fost transmis mesaj RO-Alert.

„Incendiul se manifestă la un depozit de uleiuri cu o suprafaţă de 5.000 mp şi acoperişul unei locuinţe P+1 cu o suprafaţă de 20 de metri pătraţi”, au anunţat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Ei au menţionat că în total la incendiu intervin opt maşini de stingere, o autoplatformă, un echipaj CBRN şi un SMURD. De asemenea, de la ISU Tulcea au venit în sprijin două autospeciale de stingere.

Editor : Ana Petrescu