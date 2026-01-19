Live TV

Fondurile de pensii facultative au atins în 2025 cel mai ridicat nivel din istoria Pilonului 3

Data publicării:
bani-lei-shutterstock
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Tot mai mulți români au ales în 2025 să economisească pentru pensie. Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat anul trecut cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, potrivit calculelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Potrivit sursei citate, un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulţi decât în 2024, anul precedentului record. Astfel, la finele anului 2025 numărul total de români înscrişi la Pilonul 3 de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la un milion, reflectând nivelul ridicat de încredere a populaţiei în fondurile de pensii private şi în economia naţională. În cursul anului 2025, aceştia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuţii în valoare totală de circa 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, de asemenea, înregistrându-se o valoare record pentru sistem.

Pe întreaga durată de funcţionare, 2007-2025, fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflaţiei de 4,9%, conform calculelor APAPR. În termeni monetari, Pilonul 3 a generat un câştig pentru participanţi în valoare de 2,6 miliarde lei (515 milioane euro), net de toate comisioanele, în plus faţă de contribuţiile primite în administrare.

La Pilonul 3 de pensii facultative pot contribui toţi românii care înregistrează venituri de natură profesională (salariaţi şi cei cu activităţi independente, asimilaţi salariaţilor), dar şi angajatorii, care pot oferi contribuţii suplimentare la Pilonul 3 în numele salariaţilor, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale.

Participanţii la Pilonul 3 îşi pot retrage banii acumulaţi oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, ei putând să continue să contribuie şi după această vârstă. În cazul decesului participantului, banii acumulaţi în Pilonul 3 revin moştenitorilor legali sau testamentari.

APAPR precizează că noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027, până atunci aplicându-se în continuare normele tranzitorii ce permit atât plata unică, cât şi plata eşalonată pe maximum cinci ani.

De altfel, cele zece fonduri de pensii facultative au făcut în 2025 plăţi în valoare de circa 272 milioane de lei (+83% faţă de 2024) către 16.100 de beneficiari (+39% faţă de 2024). Plăţile totale realizate de Pilonul 3 pe întreaga durata de funcţionare (2007-2025) au atins 1,05 miliarde de lei către circa 107.000 de beneficiari.

În prezent, contribuţiile la Pilonul 3 sunt deductibile în limita a 400 euro/an pentru persoane fizice şi angajatori, ceea ce face ca sumele virate de fiecare participant să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării, consideră APAPR. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă atât a populaţiei, cât şi a angajatorilor, susţine organizaţia.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Armata germană
2
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
3
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
4
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras de ușă!"
Digi Sport
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras de ușă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban cu figura dezamagita
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Un participant la Pilonul II va încasa peste 3 milioane de lei, altul doar 1.400 de lei. De unde vin diferențele
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților Poștei Române
Two old woman talking on a street. Life of retirees in city
Ce cred europenii despre sistemul pensiilor de stat și de ce resping reformele care includ tăieri și creșterea vârstei de pensionare
Radu Miruță.
Radu Miruţă, despre pensiile militarilor: Nu e nimeni mai special decât altul. Vreau să elimin nedreptăţile din interiorul sistemului
Recomandările redacţiei
vagoane tren accident
Cel puţin 39 de morţi într-o tragedie feroviară în sudul Spaniei...
Participants walk into Davos Kurpark Village prior to the opening of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la...
calin georgescu la tribunal
Răspunsul lui Traian Băsescu la întrebarea: „De ce sunt oamenii...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Mesajul lui Putin pentru Trump: Să înceapă trocul. Cum ar putea Rusia...
Ultimele știri
Val de aer siberian în România. Meteorologii anunță cod galben de ger în toată țara: minimele ajung și la -20 de grade
Comandantul armatei ucrainene spune că Rusia nu are planuri de pace: „Observăm o creştere a producţiei de rachete şi drone”
Avertisment înainte de Davos. Cei mai bogaţi 12 miliardari au mai mulţi bani decât jumătatea cea mai săracă a lumii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Fanatik.ro
Dosarul lui Horațiu Potra a intrat în impas. Mercenarul nu poate fi inculpat pentru spălare de bani și...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Casierie sau caserie: Explicația simplă care te scapă de confuzii
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...