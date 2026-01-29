Live TV

alex pretti
Doi agenţi implicaţi în uciderea infirmierului Alex Pretti în Minneapolis au fost suspendaţi din funcţie. Foto: Profimedia

Miercuri au apărut imagini video cu o confruntare anterioară între Alex Pretti și agenții federali, cu 11 zile înainte ca asistentul medical de terapie intensivă să fie împușcat mortal de ofițerii federali în Minneapolis, relatează The Guardian. 

Un videoclip de aproximativ două minute, publicat miercuri de The News Movement, un canal de știri digitale, arată un incident petrecut pe 13 ianuarie în Minneapolis, în care polițiștii par să-l prindă pe Pretti și să-l doboare la pământ în timpul protestelor intense ale comunității împotriva represiunii federale din oraș.

Nu este clar ce a precedat evenimentele surprinse de camera de filmat, dar imaginile arată cum Pretti țipă la agenții dintr-un vehicul neinscripționat și lovește cu piciorul partea din spate a mașinii în timp ce aceștia se îndepărtează. La scurt timp după aceea, un agent înarmat până în dinți, îmbrăcat în echipament tactic, este văzut ieșind din mașină și pare să-l doboare pe Pretti la pământ, în timp ce alți ofițeri se adună în jurul lor.

Pretti părea să se elibereze de polițiști la scurt timp după aceea, apoi a rămas în picioare și a rămas la fața locului în timp ce agenții plecau. După ce haina lui Pretti a fost smulsă de polițiști, videoclipul News Movement arată ceea ce pare a fi o armă la brâu. Pretti, care se pare că avea permis de port armă, nu a atins-o nici în timpul altercației, nici după aceea.

Un reprezentant al familiei a confirmat pentru The Guardian că persoana din imaginile publicate miercuri era Pretti.

Steve Schleicher, avocatul care reprezintă familia lui Pretti, a transmis: „Cu o săptămână înainte ca Alex să fie împușcat pe stradă – în ciuda faptului că nu reprezenta o amenințare pentru nimeni – el a fost agresat violent de un grup de agenți ICE. Nimic din ceea ce s-a întâmplat cu o săptămână înainte nu putea justifica uciderea lui Alex”.

Un reprezentant al familiei a declarat, de asemenea, că au fost informați despre incident și că Pretti a suferit leziuni, dar nu a primit îngrijiri medicale.

Minnesota Star Tribune a publicat miercuri un alt videoclip filmat de un martor ocular al aceluiași incident, în care se vede cum polițiștii îl imobilizează pe Pretti. Max Shapiro, martorul care a filmat incidentul, a declarat pentru ziar: „A fost trântit la pământ destul de violent”. În finalul filmării, Shapiro se apropie de Pretti și îl întreabă dacă se simte bine, iar Pretti răspunde: „Sunt bine. Suntem cu toții bine? Suntem cu toții în siguranță?”.

O a treia înregistrare video a incidentului, postată pe YouTube în ziua în care s-a produs incidentul, oferă o perspectivă asupra furiei care a cuprins zona în urma operațiunii de control al imigrației, cu mașini claxonând și oameni fluierând pentru a-și alerta vecinii cu privire la prezența agenților federali.

Pretti și ceilalți protestatari s-au confruntat cu agenții federali în acea zi, la doar patru străzi distanță de locul în care Renee Good fusese ucisă de un ofițer ICE cu o săptămână înainte.

Toate înregistrările video arată că, în timpul incidentului, agenții au folosit gaze lacrimogene și bile cu piper împotriva mulțimii, în timp ce continuau să-l țină pe Pretti la pământ. Imaginile haotice arată cum alți locuitori s-au adunat și au început să strige la ofițeri după incident.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Securității Interne a declarat miercuri seara într-un e-mail că sunt în curs de analizare imaginile. Din imagini nu reiese clar ce anume a provocat furia aparentă a lui Pretti față de agenți.

Sahan Journal, o publicație locală care acoperă comunitățile de imigranți, a raportat din zonă în acea zi că o mulțime de peste 100 de persoane s-a adunat pentru a observa și protesta în urma rapoartelor privind prezența ICE în cartier.

Publicația a relatat că o femeie a fost scoasă cu forța din mașina ei după ce ofițerii i-au spart geamul. Aisha Gomez, reprezentantă a statului, se afla și ea la fața locului și a declarat publicației că agenții au imobilizat un alt bărbat și l-au împins cu capul în pământ înainte de a-l duce de acolo.

Gomez a declarat publicației că ofițerii au folosit forța fizică și împotriva ei, spunând: „Am fost împinsă fără niciun fel de comunicare verbală”.

Jacob Frey, primarul orașului Minneapolis, a fost întrebat despre înregistrarea video în cadrul unei ședințe publice organizate de CNN și a răspuns că nu o consideră relevantă pentru uciderea sa fatală, survenită 11 zile mai târziu.

„Cred că ar trebui să discutăm despre circumstanțele care au dus efectiv la ucidere, despre ceea ce s-a întâmplat și despre acele circumstanțe”, a declarat primarul.

Oficialii administrației Trump au afirmat inițial că Pretti „flutura” o armă în ziua în care a fost ucis și intenționa să „masacreze” ofițerii – afirmații care au fost contrazise de o înregistrare video în care se vedea că el ținea un telefon, nu o armă.

„Minciunile revoltătoare spuse despre fiul nostru de către administrație sunt condamnabile și dezgustătoare”, a transmis familia lui Pretti într-o declarație la scurt timp după ce acesta a fost ucis. „Alex nu ține în mod clar o armă când este atacat de ucigașii și lașii de la ICE ai lui Trump... Vă rugăm să spuneți adevărul despre fiul nostru. Era un om bun”.

