Ajutoare de urgență pentru familii și persoane singure în 2026. Cine poate beneficia și cum pot fi obținute

Familiile și persoanele aflate în situații de criză severă - de la calamități naturale și incendii, până la probleme medicale grave sau riscuri de excluziune socială - pot beneficia de ajutoare de urgență acordate de stat, în bani sau în natură. Reglementate prin legislația în vigoare și aprobate nominal prin hotărâre de Guvern, aceste forme de sprijin sunt menite să acopere nevoile de bază ale celor vulnerabili, în urma unor evaluări riguroase realizate de autoritățile de asistență socială.

Ajutoarele de urgență reprezintă un mecanism esențial de protecție socială, destinat să ofere un sprijin rapid și țintit persoanelor și familiilor aflate în situații limită. Scopul final rămâne prevenirea degradării condițiilor de trai și reducerea riscului de excluziune socială.

Ce sunt ajutoarele de urgență

În situațiile de dificultate ale unuia sau mai multor membri ai familiei, în care nevoia identificată reprezintă o situație particulară și necesită o intervenție individualizată, se pot acorda ajutoare de urgență și/sau ajutoare comunitare, finanțate din bugetul de stat, respectiv din bugetele locale.”

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de: calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii (focare de boli contagioase), precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială.

Ajutoarele de urgență în natură pot fi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală (îmbracăminte, încălţăminte) sau de folosinţă îndelungată şi produse alimentare, acordate persoanei singure sau familiei aflată în situaţie de dificultate socio-economică sau medicală.

Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Ajutoarele acordate nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale. (În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011)

Acordarea ajutoarelor de urgenţă de la bugetul de stat se aprobă nominal prin hotărâre a Guvernului. Prin excepţie, ajutoarele de urgenţă se pot acorda şi pentru alte situaţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului care va cuprinde metodologia de acordare a acestora.

Procesul de acordare a serviciilor sociale

Procesul de acordare a serviciilor sociale are următoarele etape obligatorii:

evaluarea inițială, informarea beneficiarului asupra drepturilor și obligațiilor și elaborarea planului de intervenție;

evaluarea complexă și întocmirea planului de intervenție/ de acordare a serviciilor sociale;

stabilirea dreptului la asistență socială și a bugetului personal;

întocmirea și semnarea contractului de servicii sociale, care are anexat planul de acordare a serviciilor sociale, respectiv întocmirea documentelor de evidență a beneficiarilor;

implementarea planului de intervenție/planului de acordare a serviciilor sociale;

monitorizarea și evaluarea acordării serviciilor sociale;

evaluarea finală și încheierea furnizării serviciilor sociale.

Serviciile sociale se acordă la cererea persoanei sau, după caz, a reprezentantului său legal, precum și din oficiu. Cererea pentru acordarea de servicii sociale ca măsură de asistență socială se adresează serviciului public de asistență socială pe a cărui rază administrativ-teritorială își are domiciliul sau reședința persoana solicitantă.

Formularul cererii de servicii sociale acordate ca măsură de asistență socială se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Destinatarii sunt înregistrați în sistemul Registrul național de evidență a persoanelor beneficiare de servicii sociale, parte din sistemul integrat informatic de asistență socială.

Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă

Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă prevăzute din lege are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţite de actele doveditoare. Documentele prevăzute se depun şi se înregistrează la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială în a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa sau locuieşte solicitantul. Documentele pot fi depuse personal ori transmise prin poştă sau prin mijloace electronice.

Pentru propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă, agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială poate solicita primăriei în a cărei rază teritorială domiciliază/are reşedinţa sau locuieşte solicitantul o verificare a situaţiei de fapt, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea cererii.

Verificarea se realizează de către personalul serviciului public de asistenţă socială şi are în vedere componenţa familiei, veniturile realizate, precum şi descrierea situaţiei pentru care s-a solicitat acordarea ajutorului de urgenţă. În situaţia prevăzută, în termen de maximum 10 zile de la solicitare, primăria transmite electronic agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială rezultatele verificării.

În situaţia în care agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială este sesizată de alte instituţii ale administraţiei publice centrale în vederea acordării unui ajutor de urgenţă, propunerea de acordare a ajutorului de urgenţă are la bază şi verificarea în teren efectuată de persoane desemnate de către directorul executiv al agenţiei teritoriale.

Documente care se depun pentru ajutorul de urgență

Actele doveditoare sunt următoarele:

cerere şi declarație pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure;

documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea situaţiilor de necesitate sau a situaţiilor deosebite;

poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi sau/înscrisul de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;

adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative eliberate de autorităţile competente în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere;

pentru achiziţia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare - dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea;

alte documente la solicitarea persoanelor desemnate să efectueze verificarea, în funcţie de situaţia constatată.

În situaţia în care persoana singură/familia care solicită ajutorul de urgenţă refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru verificarea prevăzută, se consideră că aceasta nu se află într-o situaţie prevăzută de lege pentru acordarea ajutorului de urgenţă.

Ajutoarele de urgenţă se acordă în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru acoperirea nevoilor de bază.

Ajutoarele de urgenţă, în funcţie de situaţia pentru care se solicită, se stabilesc ţinând cont de următoarele criterii, după caz:

gradul de distrugere a locuinţei şi a bunurilor deţinute de familie sau de persoana singură;

tipul locuinţei;

asigurarea obligatorie a locuinţei potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, şi cuantumul despăgubirii;

bolile şi afecţiunile medicale ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgenţă şi gravitatea acestora;

perioada de tratament medical şi de recuperare medicală ale persoanei sau membrului/membrilor de familie care au solicitat ajutorul de urgenţă;

nivelul de decontare a serviciilor medicale, a medicamentelor, a ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terţi pentru persoana sau membrul/membrii de familie care au solicitat ajutorul de urgenţă;

calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

tipul familiei şi numărul membrilor din familie;

veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure;

nivelul de îndatorare a persoanei sau a familiei ce poate determina situaţii de risc de excluziune socială;

posibilitatea de susţinere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situaţia de necesitate sau deosebită;

complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.

În caz de calamităţi naturale, inundaţii, incendii sau alte situaţii similare, ajutoarele de urgenţă se pot acorda familiilor sau persoanelor singure care locuiesc în respectiva locuinţă cu contract de închiriere, comodat sau care sunt tolerate în locuinţa respectivă, dacă ajutorul nu a fost solicitat de proprietarul locuinţei.

Pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială situaţia centralizatoare a propunerilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă care cuprinde numele beneficiarului, adresa de domiciliu/reşedinţă, suma propusă cu titlu de ajutor de urgenţă şi situaţia de necesitate ori deosebită. (Sursa: Hotărârea Guvernul României nr. 1154/16.09. 2022)

Editor : C.S.