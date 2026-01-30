Live TV

Avertismentul Google: Motorul de căutare s-ar putea defecta

Data publicării:
Google
Foto: Profimedia
Din articol
Controale stricte Rezumatele AI înlocuiesc conținuturile editoriale Ce spune Claudflare

Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea defecta, în condițiile în care mecanismele de reglementare încearcă o delimitare mai clară între zona de răspunsuri AI de cea de conținut editorial.

Problema este una de supraviețuire – conținutul editorial venit prin Google Search se vede substituit de cel AI, în vreme ce Google spune că are acest lucru sub control, dar fără a furniza pârghiile de control pentru a se verifica dacă acest lucru chiar are loc, informează Business Insider.

Avertismentul a venit după ce autoritățile antitrust din Marea Britanie au propus noi reguli pentru Google Search, care ar oferi editorilor un control mai mare asupra modului în care conținutul lor este utilizat în funcțiile AI, cum ar fi AI Overviews și AI Mode de la Google.

Ca răspuns, Google a declarat că lucrează la noi modalități de a oferi site-urilor web un control mai mare asupra modului în care chatbot-urile AI și motoarele de răspuns bazate pe AI accesează și utilizează conținutul online. Compania se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a oferi proprietarilor de conținut modalități de a renunța la indexarea datelor lor pentru AI, permițând în același timp motoarelor de căutare tradiționale să indexeze aceste date valoroase.

„În prezent, explorăm actualizări ale controalelor noastre pentru a permite site-urilor să renunțe în mod specific la funcțiile generative AI ale căutării”, a declarat Google miercuri într-o postare pe blog.

Aceasta este o concesie majoră din partea Google, care a respins în mod discret, dar ferm, astfel de cereri.

Controale stricte

Cu toate acestea, gigantul tehnologic a avertizat că noile controale stricte ar putea amenința prețiosul său motor de căutare, care generează cea mai mare parte a profiturilor companiei.

„Orice noi controale trebuie să evite afectarea funcționării motorului de căutare într-un mod care să conducă la o experiență fragmentată sau confuză pentru utilizatori”, a declarat compania, argumentând că motorul de căutare și AI sunt acum profund interconectate.

Google afirmă că inteligența artificială a fost esențială pentru funcționarea motorului de căutare timp de mai bine de un deceniu, ajutând la clasificarea rezultatelor și la afișarea linkurilor relevante. Crearea unor opțiuni clare de renunțare la funcțiile generative ale inteligenței artificiale, sugerează Google, ar putea submina mecanismele de bază care permit utilizatorilor să găsească rapid informații și site-urilor web să fie descoperite la scară largă.

Rezumatele AI înlocuiesc conținuturile editoriale

Miza este o întrebare mai profundă despre ce ar trebui să fie funcția de căutare în era AI. Editorii susțin din ce în ce mai mult că rezumatele AI înlocuiesc conținutul lor, în loc să îndrume utilizatorii către acesta, subminând marea înțelegere care a stat la baza web-ului timp de decenii.

Google ripostează că trasarea unor linii dure între funcția de căutare și AI riscă să aibă consecințe neintenționate, inclusiv rezultate degradate și o experiență mai proastă pentru utilizatori.

Ce spune Claudflare

Matthew Prince, CEO al Cloudflare, a declarat că propunerea Regatului Unit reprezintă un „progres”, dar nu este suficientă. Compania sa ajută la gestionarea a aproximativ 20% din web și a militat pentru noi standarde care să uniformizeze condițiile de concurență în domeniul AI.

„Recomandarea CMA de astăzi nu este suficientă, deoarece nu obligă Google să separe indexarea pentru căutare de indexarea pentru AI”, a declarat Prince pentru Business Insider, referindu-se la Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Regatul Unit.

„În schimb, ne cere tuturor să avem încredere că Google nu va fi rău atunci când își va construi cutia neagră AI, care nu poate fi auditată.”

„Dacă CMA dorește să încurajeze inovarea și concurența în domeniul AI, cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l facă este să oblige Google să respecte aceleași reguli ca toți ceilalți și să separe indexarea pentru AI de indexarea pentru căutare”, a adăugat el. „Toate companiile, cu excepția Google, ar susține acest lucru, deoarece promovează o piață sănătoasă. Este o decizie evidentă, așa că este dezamăgitor faptul că CMA nu a mers suficient de departe astăzi.”

Consultarea CMA se desfășoară până pe 25 februarie. Faptul că autoritățile de reglementare pot înăspri regulile fără a afecta căutarea, așa cum avertizează Google, poate contribui la determinarea nu doar a viitorului Google în Marea Britanie, ci și a formei web-ului deschis în sine.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
rubio si lavrov
5
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
AI va produce câștigători, dar și „carnagiu”, avertizează un gigant IT. „Inteligența artificială va depăși Internetul”
loc crima cenei
Avertisment al Poliției Române. Fotografie creată cu AI și asociată crimei din Timiș, distribuită pe internet
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale: „Controlul AI trebuie guvernat, nu oprit”
elon musk
Pariul lui Elon Musk: Viitorul AI va fi decis în spațiu
Grok AI Photo Ilustrations, Bandung, West Java, Indonesia - 13 Jan 2026
Avertismentul experților: utilizarea inteligenței artificiale pentru a le face rău femeilor e abia la început
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: Am...
Colaj Alexandr Adarich
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de...
sediu si sgila CJUE
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE pentru că...
vehicul blindat usor cobra II
MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu...
Ultimele știri
Zelenski respinge revendicările teritoriale ale Rusiei. La ce teritoriu nu va renunța liderul ucrainean și ce îi cere Americii
Câmpul minat comercial al lui Donald Trump pune presiune pe aliații Americii: „A majorat tarifele vamale în două situații distincte”
Guvernul introduce noi reguli pentru schimbul automat de informații fiscale. Sunt vizate marile companii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Răsturnare de situație! Grecii au aflat totul de la medicii din Timișoara
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”