Avertismentul Google: Motorul de căutare s-ar putea defecta

Google a declarat că motorul său de căutare s-ar putea defecta, în condițiile în care mecanismele de reglementare încearcă o delimitare mai clară între zona de răspunsuri AI de cea de conținut editorial.

Problema este una de supraviețuire – conținutul editorial venit prin Google Search se vede substituit de cel AI, în vreme ce Google spune că are acest lucru sub control, dar fără a furniza pârghiile de control pentru a se verifica dacă acest lucru chiar are loc, informează Business Insider.

Avertismentul a venit după ce autoritățile antitrust din Marea Britanie au propus noi reguli pentru Google Search, care ar oferi editorilor un control mai mare asupra modului în care conținutul lor este utilizat în funcțiile AI, cum ar fi AI Overviews și AI Mode de la Google.

Ca răspuns, Google a declarat că lucrează la noi modalități de a oferi site-urilor web un control mai mare asupra modului în care chatbot-urile AI și motoarele de răspuns bazate pe AI accesează și utilizează conținutul online. Compania se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a oferi proprietarilor de conținut modalități de a renunța la indexarea datelor lor pentru AI, permițând în același timp motoarelor de căutare tradiționale să indexeze aceste date valoroase.

„În prezent, explorăm actualizări ale controalelor noastre pentru a permite site-urilor să renunțe în mod specific la funcțiile generative AI ale căutării”, a declarat Google miercuri într-o postare pe blog.

Aceasta este o concesie majoră din partea Google, care a respins în mod discret, dar ferm, astfel de cereri.

Controale stricte

Cu toate acestea, gigantul tehnologic a avertizat că noile controale stricte ar putea amenința prețiosul său motor de căutare, care generează cea mai mare parte a profiturilor companiei.

„Orice noi controale trebuie să evite afectarea funcționării motorului de căutare într-un mod care să conducă la o experiență fragmentată sau confuză pentru utilizatori”, a declarat compania, argumentând că motorul de căutare și AI sunt acum profund interconectate.

Google afirmă că inteligența artificială a fost esențială pentru funcționarea motorului de căutare timp de mai bine de un deceniu, ajutând la clasificarea rezultatelor și la afișarea linkurilor relevante. Crearea unor opțiuni clare de renunțare la funcțiile generative ale inteligenței artificiale, sugerează Google, ar putea submina mecanismele de bază care permit utilizatorilor să găsească rapid informații și site-urilor web să fie descoperite la scară largă.

Rezumatele AI înlocuiesc conținuturile editoriale

Miza este o întrebare mai profundă despre ce ar trebui să fie funcția de căutare în era AI. Editorii susțin din ce în ce mai mult că rezumatele AI înlocuiesc conținutul lor, în loc să îndrume utilizatorii către acesta, subminând marea înțelegere care a stat la baza web-ului timp de decenii.

Google ripostează că trasarea unor linii dure între funcția de căutare și AI riscă să aibă consecințe neintenționate, inclusiv rezultate degradate și o experiență mai proastă pentru utilizatori.

Ce spune Claudflare

Matthew Prince, CEO al Cloudflare, a declarat că propunerea Regatului Unit reprezintă un „progres”, dar nu este suficientă. Compania sa ajută la gestionarea a aproximativ 20% din web și a militat pentru noi standarde care să uniformizeze condițiile de concurență în domeniul AI.

„Recomandarea CMA de astăzi nu este suficientă, deoarece nu obligă Google să separe indexarea pentru căutare de indexarea pentru AI”, a declarat Prince pentru Business Insider, referindu-se la Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Regatul Unit.

„În schimb, ne cere tuturor să avem încredere că Google nu va fi rău atunci când își va construi cutia neagră AI, care nu poate fi auditată.”

„Dacă CMA dorește să încurajeze inovarea și concurența în domeniul AI, cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l facă este să oblige Google să respecte aceleași reguli ca toți ceilalți și să separe indexarea pentru AI de indexarea pentru căutare”, a adăugat el. „Toate companiile, cu excepția Google, ar susține acest lucru, deoarece promovează o piață sănătoasă. Este o decizie evidentă, așa că este dezamăgitor faptul că CMA nu a mers suficient de departe astăzi.”

Consultarea CMA se desfășoară până pe 25 februarie. Faptul că autoritățile de reglementare pot înăspri regulile fără a afecta căutarea, așa cum avertizează Google, poate contribui la determinarea nu doar a viitorului Google în Marea Britanie, ci și a formei web-ului deschis în sine.

Editor : Sebastian Eduard