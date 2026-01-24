Live TV

Preşedintele Nicuşor Dan merge la Focşani şi Iaşi de Ziua Micii Uniri. Premierul Ilie Bolojan, la Bucureşti

Data publicării:
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_26_INQUAM_Photos
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, unde va participa la manifestări organizate cu ocazia evenimentului. Premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti.

La ora 09:00, şeful statului va vizita Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, ocazie cu care va decora instituţia de învăţământ la împlinirea a 160 de ani, otrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială.

De la ora 11:00, preşedintele va lua parte la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piaţa Unirii din Focşani.

Ulterior, va merge la Iaşi, unde, începând cu ora 15:00, va participa la ceremonia organizată în Piaţa Unirii.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la Bucureşti, de la ora 10:00, la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei, potrivit Biroului de presă al Executivului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
2
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
3
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
4
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
profimedia-1068266366
5
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu.
Băsescu, atac frontal la partide: „Depăşesc orice limită a bunului simţ”. Ce l-a enervat pe fostul președinte
Mica Unire de la 24 ianuarie 1859. Foto Getty Images
„Mica Unire” de la 24 ianuarie 1859: Rolul lui Alexandru Ioan Cuza în formarea statului român modern
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați 168 milioane euro pentru CET și nu s-a făcut?
ilie bolojan
Ilie Bolojan apără acordul Mercosur: „O decizie luată de comun acord de către Guvern și Președinție. Nu a fost niciun fel de dispută”
bani-lei-1536x866
Ce spune premierul despre reducerea impozitelor în Sfântu Gheorghe: „E strategia lor, cât timp sunt în limitele legii”
Recomandările redacţiei
Donald Trump pleacă de la Davos
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald...
photo-collage.png (51)
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde...
profimedia-1068255598
Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump...
Pensia de stat versus pensia privată. Foto Getty Images
Pensia de stat versus pensia privată: Ce opțiune de economisire îți...
Ultimele știri
Armata SUA a scufundat în Pacific încă o barcă suspectată pentru trafic de droguri: doi morți și un supraviețuitor
Pentagonul a dezvăluit noua strategie de apărare a Statelor Unite. Mesaj pentru aliați
Cum identifici alunițele cu risc de cancer. Dermatologii explică semnele importante care necesită evaluare urgentă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer uluitor cu Giovanni Becali! 11 milioane de euro: „Dacă nu semnezi, nu pleci de la FCSB!”
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Șocant! Corpul unui înotător rus a fost găsit fără cap și brațe. Sportivul era dat dispărut de 6 luni
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Cristi Chivu a făcut anunțul în Italia, după victoria lui Inter cu Pisa: ”Familia mea este pe primul loc”
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Mica Recalculare îi lasă pe mulți pensionari cu bani mai puțini la pensie. „Nu se merită efortul”. De ce?
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat