Preşedintele Nicuşor Dan merge la Focşani şi Iaşi de Ziua Micii Uniri. Premierul Ilie Bolojan, la Bucureşti

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, unde va participa la manifestări organizate cu ocazia evenimentului. Premierul Ilie Bolojan va participa la ceremonia organizată la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti.

La ora 09:00, şeful statului va vizita Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, ocazie cu care va decora instituţia de învăţământ la împlinirea a 160 de ani, otrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială.

De la ora 11:00, preşedintele va lua parte la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piaţa Unirii din Focşani.

Ulterior, va merge la Iaşi, unde, începând cu ora 15:00, va participa la ceremonia organizată în Piaţa Unirii.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la Bucureşti, de la ora 10:00, la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei, potrivit Biroului de presă al Executivului.

