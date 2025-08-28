Live TV

LOTO - Joi, 28 august 2025: Reportul la 6/49 a ajuns la aproape 4,9 milioane de euro. La Joker e de peste 5,87 milioane de euro

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 28 august: 

Joi, 28 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 august, Loteria Română a acordat peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 28 august: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

