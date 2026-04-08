Programul agențiilor LOTO în perioada Sărbătorilor de Paști. Când vor avea loc următoarele trageri

Program agenții loto

Loteria Română a anunțat programul tragerilor LOTO și al agențiilor în perioada Sărbătorilor de Paști. Astfel, joi, 9 aprilie și duminică, 12 aprilie, nu au loc trageri LOTO. Următoarele vor avea loc sâmbătă, 11 aprilie, la ora 18:30 și vor fi duble.

Program agenții loto

  • 09.04.2026 – DESCHIS (NU au loc trageri loto)
  • 10.04.2026 – DESCHIS
  • 11.04.2026 – DESCHIS (Tragerile Speciale Loto de Paști)
  • 12.04.2026 – ÎNCHIS (NU au loc trageri loto)
  • 13.04.2026 – ÎNCHIS

Program (plăți premii) în perioada Sărbătorilor de Paști

  • 10.04.2026 – ÎNCHIS
  • 13.04.2026 – ÎNCHIS

Premii înregistrate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 5 aprilie, Loteria Română a acordat peste 36.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Tecuci, județul Galați.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 282.603,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Navodari, judetul Constanta.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a,  s-au înregistrat două câștiguri a câte 59.330,50 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Galați și pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

Trageri speciale duble, sâmbătă, 11 aprilie

Loteria Română organizează sâmbătă, 11 aprilie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, și la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

