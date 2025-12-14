Live TV

MAE, atenționări de călătorie pentru Spania și Belgia. Cod roșu de fenomene extreme, grevă generală și proteste ale fermierilor

furtuna europa
Vremea extremă a surprins Europa. FOTO: captură Youtube WetterOnline
Grevă generală și proteste în Belgia

Ministerul Afacerilor Externe a transmis două atenționări de călătorie, una pentru Spania și alta pentru Belgia. În provincia Valencia se află în vigoare un cod roșu de fenomene extreme în zonele de litoral, în timp ce în regiunea Wallonie-Bruxelles va avea loc o grevă generală și un protest al fermierilor.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea Valenciană asupra faptului că Agenţia de Stat de Meteorologie (AEMET) şi autorităţile regionale au emis o avertizare meteorologică de Cod roşu pentru litoralul de nord şi de sud al provinciei Valencia, în perioada 14 decembrie, ora 12:00 - 15 decembrie, ora 05:59.

Sunt așteptate precipitații abundente, care pot atinge 180 l/mp în 12 ore, estimându-se un volum de acumulări de peste 250 l/mp pe durata întregii avertizări meteorologice.  Astfel, autoritățile din Spania atrag atenția asupra unui risc major de inundații, viituri rapide și perturbări semnificative ale circulației.

„Cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite deplasările neesenţiale, în special în zonele de litoral şi în apropierea cursurilor de apă, să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale serviciilor de protecţie civilă şi să urmărească informările oficiale transmise de autorităţile spaniole”, transmite MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia: +34 964 216 171; +34 964 216 172; +34 964 203 331; +34 964 203 234; +34 962 985 644; +34 962 985 278; +34 961 237 364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă. 

Grevă generală și proteste în Belgia

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de călătorie și pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regiunea Wallonie-Bruxelles, în contextul în care pe 15 decembrie va avea loc o grevă generală, iar pe 18 decembrie va fi organizat un protest al fermierilor.

Potrivit MAE, sunt preconizate perturbări ale traficului rutier şi ale transportului feroviar, precum şi în funcţionarea altor servicii publice. Astfel, instituția recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate disponibile pe site-urile companiilor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0) 2 343 69 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

