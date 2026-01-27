Live TV

Fost premier spaniol, despre Trump: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere"

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marţi că Donald Trump este un preşedinte „complet nebun”, care tratează lumea întreagă ca şi cum ar fi „servitoarea sa” şi a reuşit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”, prin urmare UE trebuie să reacţioneze şi să încerce să impună respect, relatează agenţia EFE.

În cadrul unui dialog public organizat de două fundaţii, dintre care una îi poartă numele, Felipe Gonzalez i-a atribuit lui Trump prăbuşirea ordinii internaţionale structurate în perioada postbelică.

„Eu personal cred, şi o spun cu tot respectul, că (Trump) este complet nebun”, a remarcat fostul premier spaniol. „Un prost căruia i se dă puterea îşi distruge poporul”, a adăugat Felipe Gonzalez. „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere”, a insistat cel care a condus guvernul de la Madrid între anii 1982 şi 1996.

În analiza sa, el l-a descris pe Trump ca pe un lider care tratează restul lumii ca şi cum ar fi „servitoarea sa”, iar pe de altă parte a accelerat fragmentarea lumii în sfere de influenţă şi a contribuit la amplificarea unui mediu de instabilitate globală, liderul de la Casa Albă ajungând astfel să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”.

„Dacă 20% din populaţie deţine mai mult de 80% din bogăţie, atunci nu este bine”, a avertizat fostul premier socialist spaniol, care a atenţionat astfel asupra creşterii tensiunilor sociale la nivel global ca urmare a amplificării inegalităţilor sociale.

Cu toate acestea, el a spus că nu este pesimist în privinţa viitorului, deşi a insistat că „aceia care investesc câştigă mulţi bani”, în timp ce persistă dezechilibre care, în opinia sa, vor genera în cele din urmă tulburări sociale, relatează EFE, citată de Agerpres.

Cât despre Uniunea Europeană, fostul premier spaniol a descris-o drept o structură „catatonică” (manifestare psihomotoare a schizofreniei, caracterizată printr-o stare de fixare a corpului în anumite poziţii, conduită stereotipă şi stupoare mintală n.red) şi excesiv de birocratizată care „reglementează tot ceea ce creează alţii”. Potrivit lui Felipe Gonzales, UE şi-a pierdut viziunea şi capacitatea de iniţiativă, dar în actualul context generat de Trump trebuie să reacţioneze şi să încerce să impună respect.

