Mihai Dide revine cu o postare despre moartea jandarmeriței

„Am știut de la început că este o idee proastă”, scrie pe Facebook, protestatarul Mihai Dide, la o zi după ce a avut o reacție incalificabilă la știrea că o femeie jandarm din Suceava a murit în urma unui accident rutier. „One more down! Du-te după Giani”, a scris Dide.

Mihai Dide revine cu explicații / Foto: Facebook

În postarea de astăzi, protestatarul încearcă să își explice gestul și le răspunde celor care l-au criticat: „Pentru cei cu unfriend/unfollow, să știți că prietenia voastră virtuală nu m-a ajutat niciodată să plătesc avocatul pentru cei amendați de jandarmerie”.

O mamă a murit şi fiica ei de un an şi jumătate a fost grav rănită, pe o trecere de pietoni din Suceava. Un şofer de 26 de ani, care circula cu viteză, a intrat în plin în femeia care împingea căruciorul copilului. Accidentul a avut loc în apropierea Tribunalului şi a fost surprins de camere de supraveghere ale instituţiei.

Mesajul integral al lui Mihai Dide:

„Este 6:00, astăzi sunt 3 procese, merg cu Mihai Mihăiță la Judecătoria Sectorului 1, este martor in două dintre ele, și nu vreau să stea singur așa cum stau eu pe acolo deobicei. Nimic diferit față de zilele trecute ale ultimului an.

Postarea cu moartea acelei femei este despre voi, nu despre mine. Este despre cei care nu sunt pe teren, sunt in tribune si țipă la jucători cum să joace, din tribune este simplu.

Am știut de la început că este o idee proastă, nu știu exact de ce am postat. Dar, cand după primele 2 minute au început să curgă comentariile am decis să văd unde duce chestia asta. A dus acolo unde mă așteptam:

-aproape 2000 de comentarii, pe 10 August am fost 130.000 in piață doar 700 au depus plângere.

-aproape 577 de reacți la o postare, doar 150 de susținători pe Patreon.

-aproape 200 de distribuiri, de obicei postările în care solicităm ajutor nu au atâtea, vezi postarea cu suflantele.

Și acum concluziile:

-Pentru cei care se delimitează. Dragi urmăritori, cei care mă cunosc cu adevărat și apreciază munca pe care o fac, mi-au scris un mesaj privat, mi-au spus că nu este bine și imi sugerează să-o șterg. Mulțumesc Camelia Tabacu, Mihail Bumbeș, Ovidiu Vanghele, Madalina Rosca, Paul Arne Wagner și mulți alții. Cu o singură excepție, dar este normal, oamenii care contează nu s-au delimitat de mine. Restul nu contați.

-Pentru cei cu unfriend/unfollow, să știți că prietenia voastră virtuală nu m-a ajutat niciodată să plătesc avocatul pentru cei amendați de jandarmerie. Cei aproape 200 de oameni de pe Paypal și Patreon contează. Mulțumesc, Ionel! Mulțumesc, Ionut. Restul contați doar dacă vă implicați.

-Pentru cei cu, acesta este liderul #rezist, sau așa gândește un #rezist...bla bla bla, eu nu mi-am luat o mișcare socială in nume propriu, sunt doar unul dintre cei activi. Nu contați

-Pentru cei care au obosit să iasă in piața sau din cauza oamenilor ca mine nu ies în piață țin să vă anunț că nu contați. De aproape 700 zile, nelipsit, in Piața Victoriei este un grup mic de oameni care conteaza, Ioana Toma, Dragoș Miholcă, Sasu Viorica și alții până pe la 30. Domnul Fieger Savulescu, care după muncă merge în fiecare seară în piață, el contează.

Acum sfaturile mele:

Vreți să contați faceți ceva. Nu mai uitați așa repede trecutul și vă delimitați doar că ați citit ceva pe facebook. Acțiunile sunt în viața reală, nu în postările pe facebook. Nu pe facebook se vede ura, ci față în față. Sper să nu ajung vreodată să mă bucur de moartea unui om.

Și în îcheiere, Digi24 scrie: ”Cristian Mihai Dide s-a făcut cunoscut în timpul protestelor recente față de modificările din justiție, intrând în grupul organizatorilor #Rezist. El s-a făcut remarcat de mai multe ori în ultima perioadă, ultima dată după ce l-a filmat pe președintele CCR Valer Dorneanu în timp ce se îndrepta spre locuința sa din București. Protestatarii nu l-au agresat fizic pe Valer Dorneanu, iar protestarii nu au încălcat legea prin faptul că l-a huiduit pe preşedintele Curţii Constituţionale, a spus el ulterior.”

Oare doar atât am făcut eu? Oare faptul că eu m-am judecat cu Metrorexul ca să schimbe porțile de acces, pentru că vechile bare metalice erau periculoase, contează ? Oare obținerea acelei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în defavoarea noastră ce-i drept, contează. Faptul că merg zilnic în instanță contează ? Văd că nu. Acesta este singurul rezultat notabil, l-am urmărit pe Dorneanu.

Să aveți o zi frumoasă, și sper să faceți ceva care să conteze. Comentariile pe facebook nu contează”.

