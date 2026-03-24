Milioane de români au primit ajutoare sociale în februarie. Sumele plătite depășesc 2,6 miliarde de lei

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că a efectuat în luna martie a acestui an, prin intermediul agențiilor teritoriale, plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii februarie, sprijinind milioane de români aflați în diverse situații de vulnerabilitate.

Sumele totale alocate și numărul beneficiarilor sunt următoarele:

  • peste 1,1 miliarde de lei pentru 3.574.292 beneficiari de alocații de stat pentru copii;
  • peste 573 milioane de lei pentru 148.585 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului;
  • peste 55 milioane de lei pentru 72.490 beneficiari ai stimulentului de inserție;
  • peste 586 milioane de lei pentru drepturile celor 933.193 de persoane cu dizabilități;
  • peste 14 milioane de lei pentru 13.690 beneficiari de alocații lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;
  • aproape 3 milioane de lei pentru 3.531 beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele cu TBC;
  • aproape 37 milioane de lei pentru 28.114 beneficiari ai alocației de plasament;
  • peste 174 milioane de lei pentru 262.454 beneficiari ai venitului minim de incluziune;
  • peste 6 milioane de lei pentru 193.570 de familii și persoane singure care au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică;
  • peste 4,8 milioane de lei pentru 52.318 familii și persoane singure care au beneficiat de sprijin pentru încălzirea cu gaze naturale;
  • peste 1,5 milioane de lei pentru 9.993 familii și persoane singure care au beneficiat de ajutor pentru încălzirea cu energie termică;
  • peste 14 milioane de lei pentru 641.541 de persoane/familii care au primit sprijin pentru încălzirea cu lemne;
  • aproape 36 milioane de lei pentru 718.066 beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025.

ANPIS își reconfirmă angajamentul de a asigura plata la timp a tuturor drepturilor de asistență socială, contribuind astfel la sprijinirea categoriilor vulnerabile și la reducerea impactului dificultăților economice asupra populației.

