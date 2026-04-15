Amenzi de circa 300.000 de lei după sute de controale în asistența socială, în martie. Peste 900 de măsuri dispuse de inspectorii ANPIS

Inspectorii sociali au aplicat amenzi de 282.000 de lei și au dispus 914 măsuri de remediere în urma celor 745 de controale desfășurate în luna martie a acestui an la nivel național, care au vizat respectarea legislației în domeniul serviciilor și beneficiilor de asistență socială, a transmis Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Potrivit instituției, în urma controalelor au fost dispuse 914 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, au fost aplicate 41 de amenzi și avertismente , iar valoarea totală a sancțiunilor s-a ridicat la 282.000 de lei.

„Acțiunile de control au avut ca obiectiv principal verificarea respectării cadrului legal privind furnizarea serviciilor sociale, stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială, precum și asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități”, a transmis ANPIS, într-un comunicat de presă.

Verificările au vizat respectarea standardelor minime de calitate și a standardelor de cost aplicabile serviciilor sociale, evaluarea furnizorilor pentru acordarea certificatului de acreditare, modul de stabilire și administrare a beneficiilor de asistență socială, dar și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv accesibilizarea spațiilor și acordarea prestațiilor sociale. De asemenea, inspectorii au monitorizat modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse anterior prin actele de control.

În cadrul misiunilor au fost identificate mai multe neconformități față de prevederile legale, printre care:

funcționarea unor servicii sociale fără respectarea standardelor minime de calitate

stabilirea costului mediu lunar de întreținere fără a ține cont de gradul de dependență al beneficiarilor

menționarea în contracte a unor costuri sub standardul minim de cost, precum și existența unor beneficiari puși sub interdicție în perioada 2016–2018, pentru care măsurile de ocrotire nu au fost reexaminate conform Legii nr. 140/2022

Inspectorii au mai constatat neasigurarea personalului de specialitate în raportul prevăzut de H.G. nr. 426/2020, neacordarea alocației de hrană în cuantumul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 6/2026 și neaccesibilizarea grupurilor sanitare.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin inspectorii sociali, va continua să fie prezentă în teren pentru a se asigura că legislația în domeniul asistenței sociale este respectată, drepturile beneficiarilor de servicii și prestații sociale sunt protejate, iar implementarea măsurilor dispuse este monitorizată atent, în conformitate cu termenele stabilite în procesele-verbale de control”, mai spune comunicatul.

Editor : Ana Petrescu