Amenzi de circa 300.000 de lei după sute de controale în asistența socială, în martie. Peste 900 de măsuri dispuse de inspectorii ANPIS

Inspectorii sociali au aplicat amenzi de 282.000 de lei și au dispus 914 măsuri de remediere în urma celor 745 de controale desfășurate în luna martie a acestui an la nivel național, care au vizat respectarea legislației în domeniul serviciilor și beneficiilor de asistență socială, a transmis Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Potrivit instituției, în urma controalelor au fost dispuse 914 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, au fost aplicate 41 de amenzi și avertismente , iar valoarea totală a sancțiunilor s-a ridicat la 282.000 de lei.

„Acțiunile de control au avut ca obiectiv principal verificarea respectării cadrului legal privind furnizarea serviciilor sociale, stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență socială, precum și asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități”, a transmis ANPIS, într-un comunicat de presă.

Verificările au vizat respectarea standardelor minime de calitate și a standardelor de cost aplicabile serviciilor sociale, evaluarea furnizorilor pentru acordarea certificatului de acreditare, modul de stabilire și administrare a beneficiilor de asistență socială, dar și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv accesibilizarea spațiilor și acordarea prestațiilor sociale. De asemenea, inspectorii au monitorizat modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse anterior prin actele de control.

În cadrul misiunilor au fost identificate mai multe neconformități față de prevederile legale, printre care:

  • funcționarea unor servicii sociale fără respectarea standardelor minime de calitate
  • stabilirea costului mediu lunar de întreținere fără a ține cont de gradul de dependență al beneficiarilor
  • menționarea în contracte a unor costuri sub standardul minim de cost, precum și existența unor beneficiari puși sub interdicție în perioada 2016–2018, pentru care măsurile de ocrotire nu au fost reexaminate conform Legii nr. 140/2022

Inspectorii au mai constatat neasigurarea personalului de specialitate în raportul prevăzut de H.G. nr. 426/2020, neacordarea alocației de hrană în cuantumul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 6/2026 și neaccesibilizarea grupurilor sanitare.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin inspectorii sociali, va continua să fie prezentă în teren pentru a se asigura că legislația în domeniul asistenței sociale este respectată, drepturile beneficiarilor de servicii și prestații sociale sunt protejate, iar implementarea măsurilor dispuse este monitorizată atent, în conformitate cu termenele stabilite în procesele-verbale de control”,  mai spune comunicatul.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
Digi Sport
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o femeie cu bancnote in mana
Peste 28.000 de copii din sistemul de protecție au primit alocația de plasament. Suma totală plătită depășește 36 de milioane de lei
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii potrivit ANPIS
o persoana numara bancnote de lei
Milioane de români au primit ajutoare sociale în februarie. Sumele plătite depășesc 2,6 miliarde de lei
dizabilitati scaun rotile
Controale la nivel național în centrele pentru adulți cu dizabilități. Peste 400 de servicii rezidențiale vor fi verificate de ANPIS
facturi curent mai mari
Tichetul de energie de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere
Recomandările redacţiei
tastatura laptop main
Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de...
turcia atac scoala
Două atacuri armate la școli din Turcia, în doar două zile. 5 morți...
Screenshot 2026-04-15 at 15.13.38
Bătaie într-un sediu AUR: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Mi-am dat...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Armata iraniană avertizează că...
Ultimele știri
UE avertizează: ar putea fi necesare reduceri ale consumului de combustibili dacă războiul din Iran continuă
Vucic anunță investiții uriașe în armament, invocând planuri ale Croației, Albaniei și Kosovo de a ataca Serbia
Ucraina rămâne fără rachete Patriot pentru apărarea aeriană. Zelenski: „Situația nu poate fi mai rea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu George Puşcaş la Dinamo: “Resimte dureri, îl ţin în loc!” Andrei Nicolescu anunţă noi...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Ce li se întâmplă femeilor dacă merg la Acropole în pantofi cu toc. Regula despre care puțini turiști știu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...