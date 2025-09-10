Ministra Mediului: Programul Rabla va fi aprobat joi. Vineri putem să lansăm ghidul

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla va fi aprobat joi, în şedinţa Guvernului. Ea a adăugat că a fost o mobilizare mare pentru ca proiectul să ajungă atât de repede pe masa Executivului.

Buzoianu a spus că a găsit varianta salvării Programului Rabla, în urma unor discuţii inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, şi că a fost aprobat un buget de 200 de milioane de lei.

„Este un buget care a păstrat valoarea voucherelor pentru maşinile cu motor termic, hibrid, plug in hybrid. Într-adevăr, pentru maşina electrică am scăzut valoarea, era 37.000 de lei, una dintre cele mai mari, nu cred că mai există în Europa un voucher de peste 7.000 euro. Deci asta era oricum ceva care era total ieşit din comun. Dar Programul Rabla îl vom salva”, a spus Buzoianu la Antena3, potrivit News.ro.

Ea a precizat că, joi, Hotărârea de Guvern privind Programul Rabla va fi pusă pe ordinea de zi a şedinţei Executivului.

„Mâine se aprobă. Nu mai trebuie să treacă prin Parlament. Vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare, repet, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Secretariatul General care a acceptat să facem mâine (joi - n.r.) o întâlnire pregătitoare special pentru asta. De mâine, practic, în momentul în care trece hotărârea de guvern, poate să fie publicat ghidul, care a fost deja pus în transparenţă, deci avem deja ghidul respectiv. Şi de la momentul în care este pus în transparenţă ajunge imediat în Monitorul Oficial, apoi AFM dă drumul la program”, a explicat Buzoianu.

