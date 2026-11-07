Ministrul Energiei anunță discuții despre ajutoarele destinate consumatorilor vulnerabili. Ce spune despre liberalizarea pieței gazelor

Ministerul Energiei Dumitru Chisăliță anunță că discută cu mai multe instituții despre subiectul modificării mecanismului de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, inclusiv stabilirea criteriilor de venit şi a cuantumului ajutorului acordat. Totodată, a explicat că trecerea la o piaţă liberalizată a gazelor naturale trebuie pregătită gradual.

"Suntem în momentul de faţă în discuţii cu celelalte instituţii. Avem o serie de propuneri cu care Ministerul Energiei a venit. Este foarte important, din punctul meu de vedere, să identificăm consumatorii vulnerabili. Istoria celorlalţi ani arată că nu, din păcate, întotdeauna banii necesari au ajuns la persoanele care erau într-adevăr vulnerabile şi atunci preocuparea principală este, într-adevăr, să ajutăm acei consumatori care sunt într-o situaţie economică dificilă", a afirmat Chisăliţă, cu prilejul vizitei premierului Luca Niculescu la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Ministrul a subliniat necesitatea realizării unui registru al consumatorilor vulnerabili, pe baza unei evaluări corecte a situaţiei acestora.

„Asta înseamnă că e foarte important să ajungem la un registru al consumatorilor vulnerabili, iar acest registru să se bazeze pe o evaluare corectă a acestor consumatori. Este preocuparea noastră principală pe această zonă”, a explicat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, autorităţile analizează evoluţia preţurilor şi a veniturilor populaţiei pentru a stabili categoriile de beneficiari şi valoarea sprijinului financiar.

„Suntem în situaţia de a analiza evoluţiile care au fost în ultima perioadă, din perspectiva atât a evoluţiei preţurilor, cât şi din perspectiva a ceea ce înseamnă nivelul veniturilor. Sunt elemente care în momentul de faţă sunt puse pe masă şi se discută între diversele ministere pentru a se ajunge la o concluzie, în sensul în care trebuie să vedem cui ne adresăm cu adevărat, care este nivelul de venit pentru grupa de consumatori pe care trebuie să o luăm în considerare şi, nu în ultimul rând, pentru a evalua cuantumul ajutorului care trebuie acordat”, a precizat Chisăliţă.

Referitor la liberalizarea pieţei gazelor naturale, ministrul a susţinut că acest proces necesită timp şi mecanisme intermediare, pentru a evita efectele negative asupra consumatorilor şi celorlalţi participanţi la piaţă.

"Considerăm că a trece către o piaţă liberalizată nu se poate face în câteva luni. Din perspectiva noastră este foarte importantă o pregătire. Nu suntem la ideea de a ne întoarce într-o piaţă reglementată, suntem la ideea că trebuie să mergem foarte pragmatic către o piaţă liberalizată, care nu să aducă prejudicii, să aducă câştiguri pentru toate părţile care sunt implicate într-o astfel de piaţă. Iar acest lucru presupune, în primul şi în primul rând, timp, presupune mecanisme intermediare, presupune programe care să fie aplicate de aşa natură încât lucrurile să nu se întâmple într-un mod brusc", a afirmat ministrul.

Acesta a arătat că evoluţiile de pe pieţele internaţionale şi europene ale energiei impun o pregătire atentă a liberalizării.

„Suntem într-o perioadă în care evoluţiile la nivel internaţional, la nivel european sunt, dacă vreţi, într-o zonă critică a nivelului preţului energiei şi tocmai de aceea această pregătire trebuie să fie una corespunzătoare. În acelaşi timp, vreau să spun că e departe de mine ideea că liberalizarea este un element greşit sau un element negativ. Foarte important nu este liberalizarea, ci cum faci liberalizarea, cum pregăteşti liberalizarea, cum pregăteşti momentul post-acţiune”, a adăugat Chisăliţă.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Niţulescu, a precizat că sunt analizate mai multe scenarii de sprijin, inclusiv posibilitatea prelungirii Ordonanţei de urgenţă nr. 35/2025 (privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflaţi în situaţia de sărăcie energetică), al cărei termen de aplicare expiră la 31 decembrie 2026.

„Avem mai multe scenarii. Cum zicea şi domnul ministru, am identificat posibilităţile să prelungim această Ordonanţă 35/2025, care are termen de finalitate 31 decembrie 2026. Bineînţeles, regândită, corect, analizând exact care sunt acei consumatori vulnerabili, posibilităţile de a fi remuneraţi şi subvenţionaţi, dar nu ne-am gândit doar la consumatorul vulnerabil, ne-am gândit la toţi consumatorii casnici şi chiar non-casnici. Scenariile vor fi cât de curând analizate şi în media”, a declarat Niţulescu.

Prim-ministrul Luca Niculescu se află sâmbătă, împreună cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Vizita premierului şi a ministrului Energiei vine după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza zilei de vineri.

Miercuri, au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condiţiilor minime necesare, potrivit SN Nuclearelectrica.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2.

Editor : I.B.