Ministrul Muncii, Violeta Alexandru și vicepremierul Raluca Turcan, au avut miercuri o întrevedere cu reprezentanții Casei de Pensii și cu cei ai Poștei Române pentru a discută pe marginea contractului dintre cele două instituții pentru plata pensiilor, după ce au apărut suspiciuni că anumiți poștași ar face politică. Ministrul Muncii a declarat că i-a transmis un avertisment directorului Poștei Române ca angajații să își facă treaba și să nu facă politică, după ce marți a anunțat că ar putea renunța la contractul dintre Poștă și Casa de Pensii.

„Nu vreau să se facă politică în nicio direcție, ci Poșta Română să își respecte contractul. Am simțit nevoia să îi amintesc directorului Poștei că are obligația să livreze pensia la timp. Primesc din partea poștașilor foarte multe mesaje că sunt mulți care își fac treaba, unii lucrează în condiții extrem de dificile, dar chiar dânșii admit că există în interiorul lucrătorilor persoane care se ocupă mai mult cu politica. Am atras atenția că acest gen de a amesteca politica cu activitatea este de netolerat pentru mine”, a declarat Ministrul Muncii.

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că oamenii nu trebuie să se îngrijoreze pentru că pensiile vor fi plătite la timp.

În România pensiile se plătesc, în România pensiile nu întârzie la plată. Să nu mai cedeze oamenii în fața manipulărilor tipic pesediste. Există o situație economică dificilă, dar pentru că știm să guvernăm, toate angajamentele se vor respecta”, a spus Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a reafirmat că a primit semnale din județele Dolj și Vrancea că liderii PSD încearcă să influențe lucrători ai Poștei Române să manipuleze pensionarii.

„Există un istoric al relației dintre sindicatul Poștei și PSD. Am cerut să se oprească orice astfel de legătură. Orice legătură cu orice partid politic. Semnalele îmi din Vrancea, îmi vin din Dolj unde liderii PSD ameste aceste lucruri cu politica. Este sinistru să te joci cu viețile lor”, a mai declarat Violeta Alexandru.

Editor: Robert Kiss