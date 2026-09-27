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Video Minorii nu vor mai putea să închirieze trotinete electrice în București. Ce reguli noi pregătește Primăria Capitalei

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tanar pe trotineta electrica
Foto: Getty Imaes
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Utilizatorii trotinetelor electrice închiriate în București ar putea fi obligați să aibă cel puțin 18 ani, iar operatorii să verifice vârsta la fiecare utilizare. Măsura este prevăzută într-un proiect de regulament care urmează să fie dezbătut și votat pe 30 septembrie în Consiliul General și care introduce reguli noi pentru circulația, parcarea și exploatarea trotinetelor.

Firmele care închiriază trotinete electrice ar urma să identifice utilizatorii în momentul în care se conectează în aplicație. În acest mod, accesul minorilor ar urma să fie blocat imediat. Unii bucureșteni spun că măsura este necesară, mai ales pentru a crește nivelul de siguranță în trafic.

Bărbat: Mi se pare o inițiativă foarte bună mai ales că minorii nu conștientizează suficient pericolele la care se expun.

Bărbat: În orașul ăsta e foarte riscant. Siguranța în trafic pentru trotinetiști, bicicliști e foarte joasă.

O altă prevedere vizează parcarea trotinetelor electrice. Utilizatorii nu vor putea lăsa trotinetele în locuri în care se blochează circulația pietonală sau rutieră ori accesul la imobile, stații de transport public, treceri de pietoni, piste pentru biciclete sau spații verzi.

Operatorii vor fi responsabili pentru relocarea trotinetelor parcate necorespunzător și vor avea la dispoziție cel mult 120 de minute pentru a le ridica după ce sunt sesizați de autorități. În caz contrar, trotinetele pot fi ridicate de Poliția Locală, iar operatorul va plăti 50 de lei pentru ridicare și 10 lei pe zi pentru depozitare, pentru fiecare trotinetă.

Regulamentul prevede și restricționarea, din aplicații, a circulației și parcării trotinetelor în zona Centrului Vechi. Operatorii care nu respectă noile reguli riscă amenzi între 1.000 și 2.500 de lei.

Editor : A.P.

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