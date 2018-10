Motivele pentru care jurnaliștii italieni recomandă România ca destinație turistică

Viaţa de noapte şi preţurile mici sunt argumentele pentru care cotidianul Corriere della Sera recomandă România ca destinaţie turistică. Jurnaliştii italieni remarcă faptul că sunt ieftine atât mâncarea şi băutura, cât şi biletele de intrare în unele dintre cele mai cunoscute locuri, cum ar fi Castelul Bran şi Salina Turda.

Jurnaliștii italieni încep articolul cu descrierea atracţiilor din Capitală şi pun accent pe viaţa de noapte - de pildă faptul că un cocktail costă doar cinci euro.

-Mâncarea este foarte ieftină, dar hainele nu sunt chiar atât de ieftine, electronicele sunt ieftine şi ele, în general este destul de ieftin.

-Ce e ieftin aici, în Bucureşti?

-Mâncarea, băuturile, lucruri de calitate care ne plac aici în Bucureşti până acum.

-Ce este ieftin?

-Absolut totul!

-Cum ar fi?

-Taxiul este foarte ieftin... Ce am mai cumpărat... berea.

Tot ieftin - mai puţin de 10 euro - e şi să vizitezi atracţii precum Castelul Peleş, Bran sau Salina Turda.

Bogdana Balmuș, PR Manager Castelul Bran: În fiecare an constatăm o creştere a numărului turiştilor străini care vin la Castelul Bran, ei reprezintă peste 60% din cei care ne trec pragul, vorbim de o cifră anuală de 1 milion de oameni. Am constatat că în ultimul timp a crescut foarte mult interesul turiştilor din Asia pentru ţara noastră şi pentru Castelul Bran, care după cum ştiţi este cel mai vizitat obiectiv turistic din România.

Jurnaliştii italieni au fost impresionaţi de modul în care a fost amenajată Salina Turda după modernizare, de multitudinea de activităţi care se pot face aici, dar şi de liftul panoramic. De altfel, şi numărul turiştilor de la an la an. Peste 600.000 de oameni au vizitat în acest an Salina Turda.

-Sunt din Nairobi, Kenya, din estul Africii. Am fost aici şi anul trecut şi mi-a plăcut acest loc.

-Îmi place. Se vede că a fost folosită tehnologia pentru amenajarea locului, după modul în care au fost aranjate luminile, liftul.

E frumos, spun şi vizitatorii români, dar cu o observaţie.

-Ca şi preţ e foarte scumpă, dar e ok.

-Destul de scumpă, pentru salariile care sunt, sunt destul de scumpe.

Concluzia Corriere della Sera e că, din punct de vedere al ofertelor culinare și distracţiei, România poate rivaliza cu destinații renumite din Spania sau Grecia.

