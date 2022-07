Natalitatea în România se prăbuşeşte. 2021, anul cu cele mai puține nașteri din ultimul secol

Natalitatea în România se prăbuşeşte. În primele 5 luni din acest an, au fost aduși pe lume aproape 65 de mii de copii, cu aproape 20% mai puțini decât anul trecut, în același interval de timp. Anunţul de la INS este îngrijorător, în contextul în care 2021 a fost și anul cu cele mai puține nașteri din ultimul secol. Nesinguranța financiară ar putea fi unul dintre principalele motive pentru care românii amână sau renunță să aibă copii. Dacă aceeași involuție din primele cinci luni se va păstra ca ritm pentru tot anul, vom avea sub 150 de mii de nașteri în acest an.

Pe străzile din Peștișani, județul Gorj, rar vezi picior de copil. De la an la an, numărul nașterilor e în continuă scădere și aici. În 2020 s-au născut 23 de copii. Anul trecut doar 19.

-De ce credeți că nu mai fac oamenii copii?

Localnic: Datorită faptului că-s toate scumpe. Toate... De la energie, alimente, toate cele, medicamente, toate-s scumpe! Ăsta-i, cred, că motivul principal.

Localnic: Sunt mulți care spun că nu au cu ce să-i mai crească, să-i mai... Asta-i toată...

Pantelimon Tivig a fost profesor la liceul din comună. Își amintește cu nostalgie de sfârșitul aniilor '70, când clasele erau pline de copii.

Pantelimon Tivig, fost profesor: Nu mai puțin de 30. Aveam, v-am spus, 6 clase de clasa a 9-a. Acum avem o clasă a 9-a. Tinerii, mare parte dintre tineri sunt la școli, continuă studiile. O altă parte din tineret sunt plecați peste hotare, în căutarea locurilor de muncă.

Localnică: Aici n-au ce lucra și normal, se căsătoresc târziu, n-au casă, n-au ce le trebuie. Normal că... Faci copii, cu ce? Cu ce-i întreții, unde stai?!

Anul trecut, în Gorj, s-au născut 2.471 de copii, cu peste 220 mai puțini decât în 2020.

Vasile Păunescu, director Direcția Statistică Gorj: Dacă ne referim la anul 2020 față de anul 2010, per total județ se înregistrează o scădere a numărului de născuți vii cu 440, mai accentuat în mediul urban.



La nivel național, în primele 5 luni din acest an, au fost aduși pe lume 64.599 de copii, cu aproape 13.000 mai puțini decât în același interval de timp din 2021.

