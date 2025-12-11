Live TV

Ministrul de Externe: România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în reconstrucţia Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
participarea_ministrului_afacerilor_externe_oana_toiu_la_deschiderea_forumului_rebuilding_ukraine_01
Foto: MAE

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a declarat, joi, la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment” că România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în procesul reconstrucţiei Ucrainei, precum proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă şi capacitatea instituţională şi a subliniat progresele realizate în domeniul dezvoltării conectivităţii cu Ucraina pe toate planurile. 

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizat de New Strategy Centre, eveniment care a avut loc sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe al României şi al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.  

„În cadrul alocuţiunii sale, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a subliniat importanţa fundamentală a unei păci juste şi durabile, în conformitate cu dreptul internaţional, a salutat eforturile diplomatice ale Statelor Unite ale Americii, precum şi implicarea substanţială în proces a statelor europene şi Ucrainei şi a arătat că orice proces îndreptat către ajungerea la pace trebuie să includă oferirea de garanţii de securitate solide şi credibile Ucrainei”, arată MAE într-un comunicat oficial. 

Oficialul român a reiterat importanţa procesului de integrare a Ucrainei şi a Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi a subliniat sprijinul ferm al României în acest sens, materializat prin intermediul formatului trilateral de cooperare al Triunghiului Odesa. 

„Ministrul Afacerilor Externe a arătat că România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în procesul reconstrucţiei Ucrainei, precum proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă şi capacitatea instituţională. În context, a subliniat progresele realizate în domeniul dezvoltării conectivităţii cu Ucraina pe toate planurile şi a reconfirmat angajamentul României pentru implicarea în procesul de redresare şi reconstrucţie a Ucrainei”, potrivit MAE. 

