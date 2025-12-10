Live TV

Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb

avion mig 29 in zbor
MiG-29. Foto: Profimedia

Comandamentul militar al Poloniei a declarat că ia în considerare donarea avioanelor de vânătoare MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete.

Statul Major al forțelor armate poloneze a declarat marți că „discuțiile sunt în curs” pe această temă, oficialii afirmând că aeronavele se apropie de sfârșitul duratei lor de viață operaționale și că este puțin probabil ca Polonia să le modernizeze.

Ei au adăugat, însă, că nu s-a luat încă o decizie finală cu privire la donarea avioanelor MiG.

„Donarea avioanelor ar face parte din politica alianței de sprijinire a Ucrainei și de menținere a securității flancului estic al NATO”, a declarat Statul Major General pe X.

Rolul aeronavei în cadrul forțelor aeriene poloneze ar fi preluat de aeronavele F-16 fabricate în SUA și FA-50 fabricate în Coreea.

În schimb, comandanții militari au adăugat că Ucraina ar putea furniza Poloniei anumite tehnologii pentru drone și rachete, ca parte a dezvoltării comune a tehnologiilor de apărare.

„Scopul nu este doar de a compensa echipamentele, ci mai ales de a dobândi și dezvolta în comun noi competențe în domeniul apărării și al industriei”, au scris ei.

Forțele aeriene ucrainene au în prezent aproximativ 40 de avioane de vânătoare MiG-29 în flota lor, potrivit agenției de știri poloneze PAP. Aceasta a afirmat că Kievul a primit deja 14 astfel de avioane din Polonia și 13 din Slovacia de când Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022.

Ucraina a devenit un important producător de tehnologie militară din cauza conflictului.

Având în vedere că mai mulți aliați occidentali cheie, inclusiv SUA, s-au arătat reticenți în a-i furniza rachete cu rază lungă de acțiune, țara devastată de război și-a intensificat în acest an producția internă de astfel de arme și produce mii de drone pe lună.

