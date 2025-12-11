Live TV

Revista Time a desemnat „Personalitatea anului”: titlul a fost atribuit celor 8 figuri considerate arhitecții inteligenței artificiale

Aceste imagini de pe coperta revistei, furnizate de TIME/TIME Person of the Year și obținute pe 11 decembrie 2025, prezintă două coperți ale revistei TIME care anunță „Arhitecții AI” ca fiind Personalitatea Anului 2025 a revistei TIME, cu o ilustrație realizată de Peter Crowther pentru TIME (imaginea din stânga) și o pictură realizată de Jason Seiler pentru TIME (imaginea din dreapta). Foto: TIME / AFP / Profimedia

Revista Time a numit joi arhitecţii inteligenţei artificiale (IA) „Personalitatea anului”, citând capacitatea lor de a aduce era maşinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare. Este vorba despre opt nume din lumea tech, printre care se numără Elon Musk și Mark Zuckerberg.

Ilustratorul şi animatorul grafic Peter Crowther, stabilit la Londra, şi graficianul digital Jason Seiler au creat fiecare o imagine care vorbeşte despre dualitatea produsă de IA - omul vs. maşina.

„Personalitatea anului este o modalitate puternică de a concentra atenţia lumii asupra persoanelor care ne modelează vieţile. Şi anul acesta, nimeni nu a avut un impact mai mare decât persoanele care au imaginat, proiectat şi construit IA”, a scris redactorul-şef al revistei Time, Sam Jacobs, într-o scrisoare adresată cititorilor, scrie News.ro.

Cei opt directori care apar în ilustraţie sunt: Elon Musk, Jensen Huang, Dario Amodei, Lisa Su, Mark Zuckerberg,Demis Hassabis, Fei-Fei Li, Sam Altman - preşedinte şi director executiv al Nvidia; Elon Musk - xAI; Dario Amodei - director executiv al Anthropic; Lisa Su - director executiv al AMD; Mark Zuckerberg - director executiv al Meta; Demis Hassabis - director executiv al DeepMind Technologies; Fei-Fei Li - codirector al Institutului de IA centrat pe om al Universităţii Stanford şi director executiv al World Labs; şi Sam Altman - director executiv al Open AI.

Jacobs i-a descris pe arhitecţi ca „uimind şi îngrijorând umanitatea” şi „transformând prezentul şi transcendând posibilul”.

Ediţia „Persoanalitatea anului 2025” prezintă un articol de copertă care explorează modul în care AI a schimbat lumea de-a lungul anului în moduri noi şi „uneori înfricoşătoare”. Acesta include interviuri cu Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, ale cărui cipuri alimentează boom-ul AI, şi cu investitori în AI, precum Masayoshi Son, CEO al SoftBank.

Ea explorează aspecte tulburătoare ale inteligenţei artificiale, precum moartea unui californian de 16 ani care s-a sinucis, după care părinţii săi au dat în judecată producătorul ChatGPT, OpenAI, acuzând compania de moartea fiului lor din cauza conversaţiilor pe care acesta le-a avut cu chatbotul.

Time se numără printre numeroasele instituţii media care colaborează cu firme de AI pentru a licenţia conţinut şi a dezvolta noi instrumente. În iunie 2024, a semnat un acord multianual cu OpenAI, care i-a acordat producătorului ChatGPT acces la conţinutul său de ştiri arhivat. Ca răspuns la întrebările utilizatorilor, chatbotul citează şi redirecţionează către sursa de pe Time.com.

Revista Time l-a numit pe Donald Trump, pe atunci preşedinte ales, „Persoanalitatea anului” în 2024, precum şi în 2016. Printre câştigătorii din trecut se numără şi vedeta pop Taylor Swift, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi directorul executiv al Tesla Elon Musk.

