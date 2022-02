Operaţiune dramatică de salvare a doi copii căzuţi în râul Bistriţa, după ce gheaţa de sub ei s-a rupt

Doi copii în vârstă de 10, respectiv 12 ani, au fost scoşi de pompieri vineri după-amiaza din apa râului Bistriţa, după ce gheaţa de sub ei s-a rupt. Minorul de 10 ani a fost resuscitat de către medici, după ce a fost scos inconştient din apă.

„Se pare că cei doi minori se jucau pe gheaţă care, sub greutatea lor, s-a rupt. Minorul conştient are 12 ani, iar cel de al doilea minor are 10 ani. Minorul de 10 ani a fost scos din stop cardio-respirator de echipajul medical”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, citat de Agerpres.

Cei doi copii au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.

Poliţiştii efectuează o anchetă pentru a stabili cum au căzut minorii în apă.

Editor : M.L.