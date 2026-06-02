Urși în mai multe județe: mai multe mesaje RO-Alert în Harghita și intervenții ale autorităților în Alba

Localnicii din comuna Zetea, județul Harghita, au primit marți, în decurs de zece ore, trei mesaje RO-Alert care anunțau prezența unui urs, iar la Toplița autoritățile au intervenit după ce un urs a intrat în oraș. În județul Harghita au fost transmise în total patru mesaje RO-Alert privind animale sălbatice. Și în județul Alba, autoritățile au intervenit marți seară după ce urși au fost observați în comunele Șugag și Săsciori, fiind trimise echipaje ale Jandarmeriei și mesaje RO-Alert pentru populație.

Localnicii din comuna Zetea au primit trei astfel de mesaje. Primul dintre ele anunța că un urs a fost văzut în satul Șicasău, în jurul orei 12:00. Puțin înaintea orei 17:00, în același sat a fost văzut din nou ursul. Și în satul Izvoare din aceeași comună a fost semnalată prezența unui urs, marți seară, în jurul orei 22:00.

Pe parcursul zilei de marți, tot în Harghita, un urs a fost văzut în municipiul Toplița, după ce, luni seară, un urs și-a făcut apariția în Odorheiu Secuiesc.

Citește și: Turistul bulgar mușcat de un urs pe Transfăgărăşan a fost amendat de jandarmi pentru că a hrănit animalul

Intervenții și alerte în Alba

Autoritățile din județul Alba s-au mobilizat, marți seară, după ce urși au fost văzuți în comunele Șugag și Săsciori. Echipaje ale Jandarmeriei au fost trimise să alunge animalele sălbatice, iar persoanele aflate în zonă au primit mesaje RO-Alert cu sfaturi privind măsuri de autoprotecție.

Prima intervenție a avut loc, marți seară, în comuna Săsciori, unde un urs a fost văzut în localitate.

Acolo a fost trimis de urgență un echipaj de intervenție din cadrul Jandarmeriei Alba, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare, au transmis oficialii Inspectoratului de Jandarmi Județean.

Citește și: Un urs a fost semnalat în comuna Rimetea, una dintre cele mai vizitate localități din Alba. Autoritățile au emis RO-ALERT

Ulterior, un urs a fost văzut în comuna Șugag, și de această dată fiind trimis un echipaj de jandarmi care să alunge animalul sălbatic din zonele locuite de oameni.

La sosirea echipajelor, animalele sălbatice nu mai erau prezente în zonele unde fuseseră observate.

În ambele situații, pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj RO-Alert.

Editor : Ana Petrescu