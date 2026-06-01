Anxietatea, cea mai mare problemă a adolescenților. Aproape un sfert spun că adulții îi ascultă rar sau niciodată (sondaj)

Foto: Profimedia
„Trebuie ascultaţi şi implicaţi real”

Aproape un sfert dintre adolescenţii consultaţi în cadrul unui sondaj realizat de World Vision România spun că adulţii îi ascultă rar sau aproape niciodată, iar 30,8% consideră că problemele emoţionale şi anxietatea reprezintă cea mai mare problemă pentru adolescenţii din România. Presiunea şcolii (20,2%) şi dependenţa de telefon şi social media (18,1%) completează topul problemelor identificate de tineri.

Datele fac parte dintr-un sondaj realizat de World Vision România în rândul a 613 adolescenţi (15-18 ani) majoritatea din mediul rural, beneficiari ai programelor organizaţiei. Studiul nu este reprezentativ la nivel naţional, însă surprinde preocupările şi starea emoţională a copiilor şi adolescenţilor din comunităţi vulnerabile.

Totodată, 45,7% dintre respondenţi spun că examenele şi viitorul reprezintă principalul lor motiv de stres, iar 31,8% indică şcoala şi temele. Lipsa banilor este menţionată de 11,6% dintre respondenţi, problemele din familie de 3,9%, iar singurătatea de 3,3%.

Întrebaţi ce îi face cei mai fericiţi în viaţa de zi cu zi, adolescenţii au răspuns în principal: timpul petrecut cu familia (40,3%) şi timpul petrecut cu prietenii (31,6%). Sportul şi hobby-urile sunt importante pentru 12,4% dintre respondenţi, în timp ce telefonul, social media şi jocurile au fost menţionate de doar 6,2% dintre adolescenţi. Reuşitele la şcoală îi fac fericiţi doar pe 5,2% dintre respondenţi.

Rezultatele arată şi o nevoie puternică de schimbare a sistemului educaţional şi de sprijin emoţional. Dacă ar putea schimba un singur lucru pentru copiii şi adolescenţii din România, 26,8% dintre respondenţi spun că ar reduce presiunea şcolară, 24,8% vor mai multe oportunităţi pentru viitor, iar 23,8% cer mai mult sprijin emoţional. Alţi 8,8% îşi doresc mai multe activităţi şi spaţii pentru tineri, 7,7% spun că ar vrea mai mult timp petrecut în familie, iar 6,9% îşi doresc mai puţin bullying.

În ceea ce priveşte cele mai mari probleme ale adolescenţilor din România, pe lângă anxietate şi presiunea şcolii, 9,8% dintre respondenţi au indicat lipsa banilor, iar 8,6% lipsa oportunităţilor.

Adolescenţii nu mai definesc vulnerabilitatea doar economic, ci şi emoţional şi relaţional. Tinerii vorbesc despre anxietate, presiunea performanţei, bullying, singurătate, nesiguranţă şi lipsa dialogului cu adulţii şi instituţiile.

„Copiii şi adolescenţii ne spun tot mai clar că nu vor doar să fie protejaţi, ci şi ascultaţi. Ei percep frecvent că şcoala, familia şi instituţiile comunică unilateral, fără participare reală din partea lor, iar această ruptură dintre generaţii poate duce la scăderea încrederii în instituţii, accentuată într-o lume dominată de presiune digitală, dezinformare şi expunere constantă online.

De aceea, politicile publice şi programele dedicate adolescenţilor trebuie să pună accent pe sănătatea mintală, sprijin emoţional, combaterea bullying-ului online şi offline, participarea reală a copiilor şi o educaţie mai flexibilă, orientată spre competenţe şi dezvoltare personală”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

În preajma Zilei Copilului, dar şi pe tot parcursul anului, World Vision România facilitează participarea copiilor la dialogul cu autorităţile şi instituţiile publice.

Copiii şi adolescenţii din Consiliul Consultativ al Copiilor participă de 1 iunie şi în săptămâna dinaintea acestei date la întâlniri şi dezbateri organizate la Administraţia Prezidenţială, Parlamentul României, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, unde vorbesc despre educaţie, sănătate emoţională, bullying, siguranţă şi dreptul copiilor de a fi ascultaţi.

Consiliul Consultativ al Copiilor al World Vision România este singura structură de participare formată din copii şi adolescenţi din mediul rural din România, oferind tinerilor un spaţiu real de consultare şi dialog cu autorităţile şi factorii de decizie.

„Participarea copiilor nu trebuie să fie simbolică. Copiii au opinii clare despre şcoală, sănătate emoţională, siguranţă şi viitor. Ei trebuie ascultaţi şi implicaţi real în deciziile care îi privesc”, a completat Mihaela Nabăr, director World Vision România.

De Ziua Copilului, World Vision România participă şi anul acesta la evenimentele cu porţi deschise organizate la Senat şi Camera Deputaţilor. Copiii care vor ajunge luni, 1 iunie, la Parlamentul României vor putea participa la ateliere creative, activităţi de pictură şi momente interactive pregătite special pentru ei. Animatorii vor realiza pictură pe faţă, una dintre activităţile preferate ale copiilor la fiecare ediţie.

În plus, World Vision organizează  zeci de activităţi dedicate copiilor din comunităţi rurale şi urbane din întreaga ţară - de la ateliere creative, pictură pe faţă şi desene pe asfalt, până la excursii, jocuri sportive, concursuri şi evenimente dedicate copiilor şi familiilor. Mii de copii participă în aceste zile la activităţi organizate de World Vision România în şcoli şi comunităţi din Bucureşti, Cluj, Dolj, Vaslui, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Iaşi, Olt, Mehedinţi, Dâmboviţa şi Călăraşi, într-un efort de a transforma Ziua Copilului într-un moment de bucurie, participare şi apartenenţă pentru copiii din comunităţi vulnerabile.

