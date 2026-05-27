Video „Copiii pot să deblocheze”. Eliminarea restricției de viteză la trotinetele electrice, la modă printre adolescenți. Ce spun polițiștii

Data publicării:
trotineta electrica
Potrivit legii, circulația cu un astfel de vehicul este permisă doar în anumite condiții. Credit foto: Guliver/Getty Images

Crește numărul copiilor care ajung victime ale accidentelor grave cu trotinete electrice. Specialiștii avertizează că eliminarea setărilor din fabrică, care restricționează viteza la 25 de kilometri/oră, practică tot mai extinsă, îi expune unor riscuri majore. „Copiii sunt foarte pricepuți și pot să deblocheze singuri, fără ajutorul cuiva”, atrage atenția unul dintre comercianții de trotinete din România. Orice modificare de viteză adusă acestor vehicule constituie, însă, infracțiune, avertizează, în replică, polițiștii. 

Un băiat de 15 ani, din Timiș, a ajuns în comă, la spital, după ce a căzut cu trotineta și s-a lovit la cap. Nu purta cască sau echipament de protecție. Medicii fac tot ce pot pentru el, dar...

„Vedem o deteriorare progresivă. În ciuda eforturilor noastre, prognosticul rămâne sumbru. Degeaba acționăm după ce accidentul a avut loc. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să prevenim”, spune Ovidiu Bedreag, medic primar ATI la Spitalul Județean din Timișoara.

Familia adolescentului cere acum interzicerea conducerii de trotinete de către minori, mai ales că limitarea de viteză instalată electronic de producător poate fi ușor eliminată.

„Reflexele copiilor sunt insuficiente. Nu știu să se comporte în situațiile limită, au tendința de a subestima pericolul, bravează de foarte multe ori, sunt influențabili de către grup. Dacă sunt mai mulți copii cu trotinete e foarte posibil să apară tot felul de cascadorii, de concursuri”, atrage atenția Zeno Șuștac, activist civic.

„Ea vine limitată la 25 de kilometri. Dar, după aceea, copiii din ziua de azi sunt foarte pricepuți și pot să deblocheze și fără ajutorul cuiva, în setări acolo. Și dacă dumneavoastră i-o predați cu 25 kilometri la oră, el, dacă merge în anturajul prietenilor, automat își va debloca”, explică un comerciant de trotinete.

Această practică a fost confirmată și de filmările cu camerele de bord ale șoferilor.

„Merg cu 90 de km/oră acum și ăsta merge cu 90 de km/oră cu trotineta. Ce trotinetă are ăsta, mă?”, se întreabă retoric un șofer.

„Este de vină și Poliția, pentru că nu aplică amenzi. În momentul în care vede că un vehicul se deplasează cu viteză foarte mare, ar trebui sa fie confiscat”, e de părere Mihai Deneș, președintele unei asociații.

Legea este clară: Circulația cu un astfel de vehicul este permisă doar în anumite condiții.

„Conform Codului rutier, o trotinetă electrică are o viteză de maximum 25 de kilometri/oră. Orice vehicul care depășește această viteză, indiferent că este electric sau pe benzină, se încadrează la moped și trebuie să respecte toate regulile, printre care obligatoriu permis de conducere corespunzător și numere de înregistrare de la primărie. Dacă nu îndeplinești aceste condiții, fapta reprezintă infracțiune și se pedepsește penal”, atrage atenția Octavian Perțea, vlogger și comisar-șef în cadrul IPJ Bihor.

În România, piața trotinetelor electrice este în plină creștere. Anul trecut, cel mai mare retailer de echipamente sportive din România a raportat vânzări de patru ori mai mari la aceste vehicule, față de anul anterior.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

